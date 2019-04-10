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3 آلاف خروف تهرب يومياً

| عبد المنعم مسعود

الخميس, 11-04-2019

أفاد رئيس جمعية اللحامين بدمشق إدمون قطيش أن هناك 3 آلاف من رؤوس خراف العواس يتم تهريبها خارج البلاد يومياً، متوقعاً أن تنخفض أسعارها خلال الفترة القادمة وصولاً لشهر رمضان المبارك.
وأرجع قطيش هذا الانخفاض المتوقع إلى إقدام المربين على بيع قطعانهم التي جنوها من أجل التسمين خلال الفترة الماضية لجني أرباحها وشراء قطعان جديدة للفترة الممتدة من شهر رمضان وصولاً لعيد الأضحى.
وأكد قطيش أنه لا انعكاسات سلبية لقرار الاستيراد في حال اتخاذه لناحية ارتفاع أسعار لحم الخروف وخصوصاً في ظل تنامي ظاهرة التهريب خارج البلاد، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت وانتهى الأمر.
وتوقع قطيش أن سعر كيلوغرام الخروف القائم حالياً 1900 ليرة سينخفض خلال العشرين يوماً القادمة ليلامس 1600 ليرة.

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