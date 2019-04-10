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سيروب: الرقم غير منطقي وبعيد عن الواقع والمشكلة بعينة المسح … «مكتب الإحصاء»: الأسرة السورية تنفق 115.9 ألف ليرة شهرياً

| علي نزار الآغا

الخميس, 11-04-2019

خلصت نتائج المسح الديمغرافي الاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض للمكتب المركزي للإحصاء إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة 115.9 ألف ليرة، 58.5 بالمئة منها للغذاء، وأكدت النتائج أن نسبة 28.7 بالمئة من الأسر غير آمنة غذائياً و38.1 بالمئة معرضة لانعدام الأمن الغذائي في حين 33.2 بالمئة آمنون غذائياً.
من جهتها وسمت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أرقام الإنفاق بعبارة «غير منطقية»، مبينة أنه لا يمكن أن يكون وسطي الإنفاق 115.9 ألف ليرة لأسرة مكونة من 5 أشخاص صحيحاً ولا حتى بالريف فكيف بالمدينة، متسائلة عن طريقة تقدير مثل تلك البيانات.
وأشارت سيروب، إلى أنه بأبسط تقدير لو أخذنا وسطي الإنفاق عام 2010 بنحو 35 ألف ليرة، وتم ضربه بمعدل التضخم، أي 10 أضعاف، وحسم 30 بالمئة من الرقم الإجمالي بسبب تغير ظروف الاستهلاك، يكون وسطي الإنفاق للأسرة 245 ألف ليرة شهرياً.

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