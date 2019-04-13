سيدات سلة الثورة في مواجهة فحيص الأردني بغرب آسيا

تنطلق عصر اليوم بطولة غرب آسيا لسلة السيدات التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان بمشاركة خمسة أندية، ويفتتح فريق سيدات نادي الثورة أولى مبارياته في السابعة من مساء اليوم بمواجهة فريق فحيص الأردني الذي سيلعب على أرضه وبين جمهوره، ونجح في ضم خدمات اللاعبة الأميركية (مونيك ريد)، وهذا ما سيشكل أوراق ضغط على فريقنا الذي نجح في تدعيم صفوفه هو الآخر بلاعبة أجنبية من مستوى عالٍ التركمانية (آينا غوكوفا) التي سيعول عليها مدرب الفريق عبدالله كمونة الكثير لكونها تلعب في المركز خمسة (تحت السلة) إضافة لامتلاكه نخبة من نجمات الدوري، لكن تحضيراته لهذه البطولة لم تكن مرضية لعشاقه ومحبيه، نظراً لضيق الوقت وعدم القدرة على إقامة أي معسكر خارجي، وينص نظام البطولة أن تلعب الأندية الخمسة فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، والفريق الأكثر فوزاً سيتوج بطلاً لهذه النسخة من البطولة.

ويستكمل فريقنا الثورة مبارياته بالبطولة يوم غد بلقاء بهمان الإيراني، ويوم الثلاثاء سيكون فريقنا على موعد مع لقائه الأصعب بالبطولة عندما يواجه الهومنتمن اللبناني صاحب البطولات والجولات والتاريخ الحافل بالإنجازات المحلية والخارجية، وهو من أقوى المرشحين للظفر باللقب، ويختتم فريق الثورة مبارياته يوم الخميس بلقاء الأرثوذكسي الأردني الذي يضم لاعبة أجنبية عالية المستوى أميركية الجنسية (بيرنس موزبي).

البعثة

وكانت بعثة فريق الثورة قد غادرتنا براً إلى عمان صباح الجمعة ويرأس البعثة الآنسة سلام علاوي رئيس النادي، والمدرب عبدالله كمونة، وطاهر المهنا مساعداً، ورولا جبري إدارية عامة، واللاعبات: زينة يازجي، رشا سكران، أليسا ماكريان، ماريا دعيبس، سيدرا سليمان، نورا بشارة، جيسكيا حكيمة، ماري عبدالله، سارة إلياس، جونا مبيض، شغف فاعور.

وخسر الفريق جهود أفضل لاعبات الفريق أمثال ستيفان الأطرش، وهيا قربي، بسبب التزامهن بالامتحانات الثانوية، إضافة للاعبة سارة المهنا نظراً لالتزامها مع منتخب الناشئات الذي يعسكر في بيلاروسيا، لذلك قرر تدعيم مراكز الفريق بالاستعانة بلاعبة سلة الجلاء( جونا مبيض).

تحضيرات وحظوظ

المدرب عبدالله كمونة خصّ «الوطن» بتصريح حصري بقوله: بأن البطولة ليست سهلة، لكونها تضم أندية قوية يأتي في مقدمتها الأندية اللبنانية المعروف عنها القوة والتحضير القوي، لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم ونرفع الراية، لا بل سنقاتل من أجل أن نسجل حضوراً طيباً يليق بسمعة السلة السورية، ومضى يقول: رغم كل ذلك، أنا متفائل بإمكانات لاعبات الفريق اللواتي يلعبن بأداء قوي، وينفذن تعليماتي بشكل دقيق، وسوف نكون بإذن اللـه بين الفرق الثلاثة الأولى.