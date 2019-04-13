الوحدة يحسم مباراة الفرص الضائعة

تمكن فريق الوحدة من كسر عقدته مع الفوز فحقق فوزاً صعباً على جاره المجد بهدف نظيف عاد به إلى منافسات القمة على بطولة الدوري.

ويصح أن تسمى المباراة بمباراة الفرص الضائعة نظراً لوفرة الفرص التي أضاعها لاعبو الفريقين وهم بمواجهة المرميين، الشوط الأول تميز فيه المجد بدفاعه المتمكن الذي حمى مرماه بكل جرأة من أي خطر برتقالي قاده المبيض والأسعد والحلاق، وحاول الرمال بكرة بعيدة أن يهز الشباك لكن كرته لم تصب الهدف، وعلى الطرف الآخر خابت محاولات السقي وتصدى العالمة لكرتي القضماني وخليفة، وطالب المجد بجزاء بعد أن اصطدمت كرة القضماني بيد أحد المدافعين دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي، الشوط الثاني دخله الوحدة بصورة جيدة وكان الطرف الأفضل فيه وتهيأت له عدة فرص سانحة للتسجيل لكن تألق حارس المجد أمجد السيد حال دون الخطر، ومن تسديدة بعيدة لخالد مبيض في الدقيقة 49 ارتدت من الحارس إلى أحمد الأسعد فدخل معها المرمى موقعاً على الهدف الوحيد في المباراة.

اتخذت المباراة بعد الهدف مستوى الإثارة بين الفريقين حيث انفتح اللعب وتخلى المجد عن حذره الدفاعي، ما سهل مهمة الهجوم البرتقالي الذي كب فرصاً بالجملة ضاعت بغير حساب وبعضها على طريقة الأمور التي لا تصدق، وساهم حارس المجد الذي كان في يوم عزه فرد الكثير من الكرات الصعبة، ولم يتخل المجد عن أسلوبه الهجومي أملاً في إدراك التعادل وعزز الدحبور خط الهجوم بالهداف الرافع الذي أتعبت تحركاته دفاع الوحدة ومن واحدة نال ركلة جزاء قبل النهاية بسبع دقائق لكن حظ المجد كان تعيساً فأضاع علي دياب ركلة الجزاء عندما أرسل كرة خفيفة تصدى لها العالمة بثقة، وهكذا يقع المجد فريسة ركلات الجزاء الضائعة ولو سجلت الركلات التي أتيحت له لما كان من المهددين؟

الوحدة كسب نقاط المباراة المهمة التي زادته زخماً وخصوصاً بعد وقوع تشرين فريسة للتعادل مع الحرفيين.