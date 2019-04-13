بجزاء فاز حطين على الساحل بعد عناء

حقق حطين فوزاً صعباً على الساحل بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول في ملعب الباسل باللاذقية بختام الجولة 21 للدوري الممتاز.

بدأ حطين اللقاء بضغط هجومي وهدد مرمى الساحل وسنحت للاعبيه عدة فرص لم تستثمر بالشكل الأمثل ومنها رأسية يوسف الأصيل التي ردها الحارس عيسى الأشقر وكرات للحمود والترك وجنيد لم تفلح بهز الشباك، فيما اقتصر تواجد الساحل عبر أبو عمشة وضاعت فرصة هدف محقق للساحل بالدقيقة 40 عندما لعب أبو عمشة كرة عرضية مستغلاً خروج الداوود غير المبرر وتفوت من المدافعين دون أن تجد من يتابعها داخل المرمى ويبعد الداوود كرة مجد خشمان بالوقت المناسب لينتهي الشوط بتعادل سلبي.

لم يختلف الشوط الثاني عن الأول وعاب الفريقين التسرع للتسجيل خاصة من حطين الذي أغلق منطقته الدفاعية، وامتد للهجوم عبر الترك والعويد والصلال وعلوش إلى أن سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء نجح بتنفيذها نور علوش بالدقيقة 81 فيما ضاعت فرص لكل من الترك وجنيد والعويد لعدم التركيز وأغلى الفرص كرة بطرس فيوض إلى مصطفى جنيد الذي يواجه المرمى الخالي لكن جنيد تباطأ بلعب الكرة ونجح دفاع الساحل بقطعها بالوقت المناسب لتضيع فرصة تعزيز التقدم لحطين، بالمقابل الساحل بدا أكثر إصراراً للتعديل وامتد عبر الأطراف ومن العمق، لكن الكرة العرضية لم تجد من يتابعها بالمرمى وتضيع أغلى فرص حطين، فيما سنحت عدة فرص للساحل الذي ضغط بشكل كبير لإدراك التعادل لكن الداوود كان صاحياً لأكثر من كرة، ويخطئ الداوود بالخروج لكرة وصلت للغريب الذي تسرع بلعبها خارج المرمى، ويحاول البديل مجد شلهوم التعديل بكرة ردها الداوود ونتيجة المد الساحلي يطالب لاعبوه باحتساب ركلة جزاء لفريقهم مرة لإعاقة أحد لاعبيهم والأخرى بحجة لمس البديل هاني نوارة الكرة بيده، ويواصل الحكم اللعب لتنتهي المباراة بفوز صعب لأصحاب الأرض بهدف نظيف.

عين الوطن

أدار اللقاء طاقم تحكيم دولي بقيادة محمد العبد اللـه حكماً للساحة ومساعديه حسام فريح وعبد السلام كليب والحكم الرابع محمد سليمان وراقب المباراة إدارياً إسماعيل الصالح ومقيماً للحكام خير الدين ملحم، ورفعت البطاقة الصفراء للاعبي حطين إسماعيل الحافظ (57) وحسن العويد (65) وأيمن صلال (91) فيما تلقى مؤنس أبو عمشة من الساحل بطاقة صفراء (57).

لم يسلم طاقم التحكيم من اعتراضات لاعبي الفريقين وطالب لاعبو ومدرب الساحل باحتساب ركلتي جزاء دون جدوى.

لعب للساحل ثلاثة لاعبين سبق لهم اللعب لحطين وهم: الحارس عيسى الأشقر وعبد القادر زيدان ومحمد قلفاط.

اشتكى الإعلاميون والجمهور من عدم وضوح أرقام لاعبي الساحل نتيجة تداخل اللون الأسود والأصفر على فانيلات الفريق مع اللون الأحمر للأرقام ما شكل عبئاً مضاعفاً من الجميع لمعرفة أصحاب الفرص التي ضاعت على الساحل والمشكلة قديمة وسبق أن أعاقت عمل الإعلاميين لكن يبدو أن هذه الملاحظة لم تلق آذاناً صاغية من قبل إدارة نادي الساحل.

قامت جماهير حطين برفع علم كبير وجهت من خلاله التحية للملاكم السوري محمد بكداش الذي يتألق عالمياً ويحقق إنجازات جديدة للملاكمة السورية.

تابع اللقاء نحو 15 ألف متفرج منهم حوالي ألف مشجع من عشاق الساحل.

تصريحات المدربين

محمد شديد مدرب حطين: واجهنا فريق الساحل الصعب الذي علمت مبكراً أنه سيلجأ للدفاع كنت قلقاً من المرتدات وأخطاء اللاعبين بالخط الخلفي، تحكمنا بالشوط الأول وفق مصلحتنا وبالشوط الثاني ضغطنا أول عشر دقائق لتسجيل هدف مبكر ولم نوفق، فريقنا قدم ما عليه وأبارك للاعبين والجماهير والإدارة الفوز، لن نرضى بمركز متأخر وسنسعى لنكون ضمن الخمسة الأوائل على أقل تقدير إكراماً للجمهور الكبير، طموحنا كبير والقادم أفضل.

مرهف دحبور مساعد مدرب الساحل بدا غاضباً مما حصل لفريقه وعن اللقاء قال: كانت فرصنا أخطر على المرمى رغم سيطرة حطين على وسط الملعب لكننا لم نوفق بالتسجيل، تعرضنا للظلم وللأسف جهد 90 دقيقة ضاع منا بصافرة للحكم، هناك شيء ما حدث بين شوطي اللقاء، هناك من دخل لغرفة الحكام وأكد له أن حطين كان يستحق ركلة جزاء ويبدو أن الحكم قام بإرضاء حطين باحتساب جزاء غير صحيحة له، أنا أتوقع أن تصدر عقوبة بحقي بعد هذا التصريح، كان هناك جزاء صحيحة أولى لحطين والثانية غير صحيحة واحتسبها الحكم كتعويض، فيما لم تُحتسب لنا ضربتا جزاء، مع احترامنا وتقديرنا للحكم لكنه لم يكن موفقاً اليوم.