رياضة

تعادل أسود بين الشرطة وجبلة

| الوطن

الأحد, 14-04-2019

انتهت مباراة جبلة مع مستضيفه الشرطة إلى التعادل السلبي بين الفريقين في مباراة حرص الطرفان على كسب ود النقاط الثلاث لتلافي خطر الهبوط بالنسبة لجبلة ولتعزيز موقع الشرطة في المنطقة الآمنة.
جبلة سيطر على مقاليد الشوط الأول عبر نشاط ملحوظ وسيطرة وسطه على أرض الملعب، لكن تألق دفاع الشرطة وحارسه حالا دون تحقيق جبلة لمبتغاه.
واعتمد الشرطة على المرتدات عبر نجمه محمد كامل كواية مفتاح الخطورة وكان ياسر إبراهيم في المقدمة ينتظر الفرصة ليسجل، لكن الرعونة والتسرع حالا دون ذلك، وأتيحت فرصة للعلوان وأخرى للخلف كان فاتح العمر لهما بالمرصاد.
في الشوط الثاني انقلبت السيطرة للشرطة وخصوصاً بعد طرد لاعب جبلة ميهوب إسماعيل.
وتفنن لاعبو الشرطة بإضاعة الفرص ووقف حارس جبلة فاتح العمر سداً منيعاً أمام الكثير من الكرات الخطرة فكان نجم اللقاء لتنتهي المباراة بأسوأ نتيجة في عالم المستديرة الخضراء وهي التعادل السلبي بين الفريقين وهو التعادل الخامس للشرطة على التوالي.

مقالات ذات صلة

الأحد, 14-04-2019

في الأسبوع الـ«21» من الدوري الممتاز سباعية للزعيم حطمت الكرامة … تشرين يقع بالفخ وتعادل محبط للاتحاد والوحدة يفك عقدة الفوز

الأحد, 14-04-2019

بجزاء فاز حطين على الساحل بعد عناء

الأحد, 14-04-2019

دوري متذبذب

الأحد, 14-04-2019

الوحدة يحسم مباراة الفرص الضائعة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock