تعادل أسود بين الشرطة وجبلة

انتهت مباراة جبلة مع مستضيفه الشرطة إلى التعادل السلبي بين الفريقين في مباراة حرص الطرفان على كسب ود النقاط الثلاث لتلافي خطر الهبوط بالنسبة لجبلة ولتعزيز موقع الشرطة في المنطقة الآمنة.

جبلة سيطر على مقاليد الشوط الأول عبر نشاط ملحوظ وسيطرة وسطه على أرض الملعب، لكن تألق دفاع الشرطة وحارسه حالا دون تحقيق جبلة لمبتغاه.

واعتمد الشرطة على المرتدات عبر نجمه محمد كامل كواية مفتاح الخطورة وكان ياسر إبراهيم في المقدمة ينتظر الفرصة ليسجل، لكن الرعونة والتسرع حالا دون ذلك، وأتيحت فرصة للعلوان وأخرى للخلف كان فاتح العمر لهما بالمرصاد.

في الشوط الثاني انقلبت السيطرة للشرطة وخصوصاً بعد طرد لاعب جبلة ميهوب إسماعيل.

وتفنن لاعبو الشرطة بإضاعة الفرص ووقف حارس جبلة فاتح العمر سداً منيعاً أمام الكثير من الكرات الخطرة فكان نجم اللقاء لتنتهي المباراة بأسوأ نتيجة في عالم المستديرة الخضراء وهي التعادل السلبي بين الفريقين وهو التعادل الخامس للشرطة على التوالي.