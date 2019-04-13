إنزالات جوية لـ«التحالف الدولي» لمساندتها … «قسد» عاجزة عن ضبط الأمن واعتقالاتها تطول «ذوي اللحى»

مع تصاعد حالة الفلتان الأمني وعجزها عن ضبط الوضع، شنت «قوات سورية الديمقراطية- قسد» حملة مداهمات في ريف دير الزور، واعتقلت معلمين هناك بسبب «إطلاق اللحى»، بذريعة انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، بالترافق مع قيام «التحالف الدولي» بإنزالات جوية بذريعة اعتقال مسلحين من التنظيم.

وأكد نشطاء من دير الزور على صفحاتهم في «فيسبوك» أن «قسد» شنت أمس حملة مداهمات وتفتيش في بلدتي ذيبان والطيانة في ريف دير الزور الشرقي، بموازاة شنها حملة مماثلة في قرية الكبر في ريف دير الزور الغربي، من دون توضيح سبب المداهمات والتفتيش.

وفي السياق، لفتت مواقع إعلامية معارضة إلى أن «قسد» اعتقلت شباباً وأئمة مساجد في منطقة الصور بالريف الشمالي لدير الزور، وصرحت بأن الاعتقالات طالت كل الشباب الذين أطالوا لحاهم، وأن «قسد» وجهت لهم تهمة الانتماء لتنظيم داعش. وأشارت المواقع إلى أن الشبان الذين اعتقلتهم «قسد» لا تربطهم أيّة صلة بالتنظيم، وأن الاعتقالات كانت بسبب أن لِحَاهم طويلة، لافتة إلى أن الاعتقالات طالت أيضاً معلمين في منطقة الصور وريفها، وأن لا معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن».

من جهته، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن «قسد» مدعمة بقوات «التحالف الدولي»، وبغطاء من طائرات مروحية قامت فجر أمس بمداهمة منزل في قرية الطكيحي بريف بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، عقب إنزال في المنطقة، حيث دارت اشتباكات بين المداهمين وعدة أشخاص موجودين في المنزل بينهم عراقيون.

ولفت إلى أن الاشتباكات أسفرت مقتل شقيقين من الجنسية السورية و3 أشخاص من الجنسية العراقية بينهم امرأة، على حين جرى اعتقال 8 أشخاص آخرين من الجنسية العراقية وشخص سوري الجنسية.

كما لفت «المرصد» إلى أن مداهمات «قسد» لأحد منازل بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي أسفرت عن مصادرة أسلحة رشاشة، واعتقال اثنين من أبناء صاحب المنزل.

وفي الرقة، أشار «المرصد» إلى أن «التحالف الدولي» نفذ عمليتي إنزال جوي في المدينة عبر طائرتين مروحيتين تابعتين لـه، حيث جرت الأولى في شارع سيف الدولة والثانية في حارة البدو شمال مركز المدينة، وتزامنت مع تحليق لطائرات حربية تابعة لـ«التحالف» في سماء المدينة، وانتشار مكثف لـ«قسد» على الأرض.

وأشار إلى أن العمليتين تهدفان إلى اعتقال 3 من تجار السلاح في الرقة ممن يتاجرون بمختلف أنواع الأسلحة من خفيفة إلى متوسطة ويعمدون إلى بيعها بشكل كبير إلى خلايا تابعة للتنظيم في المدينة.

بموازاة ذلك، نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن مصدر في ميليشيا «الأسايش» التابعة لـ«قسد»: أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية على الطريق الواصلة بين قرية السمرة ومدينة الرقة ما أدى لإصابة مسلحين اثنين من الوحدات بجروح خطرة نقلا على إثرها إلى المركز الصحي في حي الرميلة بالمدينة.

وأول من أمس استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة تابعة لـ«قسد» في قرية الصبحة ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، ما أسفر عن إصابة عدد من مسلحيها بجراح.

وأول من أمس أحصى تنظيم داعش هجماته على مواقع «قسد» تحت سلسلة عمليات أطلق عليها «غزوة الثأر لولاية الشام»، حيث نقلت مواقع معارضة عن صحيفة «النبأ»، التابعة للتنظيم، في عددها الجمعة: أن مسلحي التنظيم نفذوا 30 عملية ضد مواقع «قسد» منذ الثلاثاء الماضي، موزعة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب، أسفرت عن مقتل وإصابة 45 مسلحاً في دير الزور، و31 مسلحاً ومصاباً في الرقة، وسبعة بين قتيل وجريح في منبج بريف حلب، إلى جانب قتلى وجرحى من قوات «التحالف» في ريف الحسكة.