برجك اليوم – الأحد 14 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تعيش تغيرات أو تعديلات في مخططاتك وبرامجك وتبذل الجهود للسير في أمورك إلى التغيير، وتمتلك اليوم قوة القرار وصوابية الأحكام وترى أن الأمور أصبحت أفضل.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار التزم بوعودك لا تتسرع في الأحكام ورحب بأي جديد وادرسه جيداً وبهدوء ومن دون تسرع، فاليوم الأمور تأخذ طابع القلق أو الانتظار أو الترقب أو الوعود الكاذبة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تشعر أن الأوضاع متقلبة ويجب أن تستفيد من كل ما يحيط بك من مفاجآت سارة، فصالح من حولك واغفر أخطاءهم فكلنا نخطئ واليوم جميل للمصالحات واللقاءات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الأمور المالية تحمل القلق ولن يكون جمعها سهلاً، وقد تؤجل بعض المواعيد المالية، أو مال توقعت أن يأتيك وقد يتأخر أو تتضايق من مستلزمات طارئة لا تجدها ضرورية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تفكر جدياً في تغيير صورتك فإذا كنت خالياً فقد تفكر بارتباط أو ترتب أمورك المهنية، فالمتغيرات أو المفاجآت الإيجابية تجعلك سعيداً فأنت تستطيع إنهاء أمورك بثقة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تعاني اليوم غيرة الآخرين أو تفتح دفاتر الماضي لتعتب على من تحب، وقد تشعر بالتوتر أو الشك أو الريبة وقد تؤجل بعض القرارات أو تؤلمك الذكريات.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تمارس جاذبية قصوى في الحياة الاجتماعية لأنها ستحتل موقعاً مهماً لحياتك، فهذه أيام جميلة لاتخاذ إجراءات مهمة واجتماعات إيجابية وقد تفرح لقرارات.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تكون اليوم عصبياً أو متوتراً في حواراتك وتعاملك مع الآخرين ولا تنفعل من أمور صغيرة، لأن حدسك ممتاز وقلبك سيدلك على الصواب، فحاول أن تتبعه وقلل كلامك العفوي.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول شهر جيد لاستغلال الفرص أو لتلقي ترقية تفيدك مالياً وترفع من شأنك مهنياً، فأنت مستقل وواثق من نفسك وتنال الإعجاب وربما تعقد صداقات مع شخصيات مهمة لأمورك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حولك الكثير من الدعم فاستفد منه لتحسين أمورك ولتنطلق من جديد بعيداً عن الكسل، فالكثير من المساعدات لمشاريعك من زملائك الذين يحترمون وجهة نظرك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ابحث عن استقرارك العاطفي لأنه يؤثر في أعمالك، ولا تكابر فأنت متعب لذلك لا أنصحك هذه الفترة باتخاذ القرارات، بل أجلها إذا كانت تحتمل التأجيل.