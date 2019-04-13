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تجار استغلوا معرض دمشق الدولي لتغطية مهرباتهم … حمدان لـ«الاقتصادية»: ليس هناك أي مبرر للتهريب في سورية

| علي نزار الآغا - عبد الهادي شباط

الأحد, 14-04-2019

اعتبر وزير المالية مأمون حمدان أنه ليس هناك أي مبرر للتهريب في سورية لأن كل ما يحتاج إليه المواطن مؤمن، مؤكداً أنه تم توفير كل احتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج المختلفة عبر السماح باستيرادها.
وفي تصريح للزميلة «الاقتصادية» أشار حمدان إلى أن الحكومة تتابع احتياجات المواطن وخصوصاً من السلع الأساسية وتعمل على توفيرها واستيرادها وفق أولويات البلاد وتحديد القطع الأجنبي الذي يوظف في هذا المجال بالتعاون مع التجار والصناعيين لكونهم شركاء في توفير السلع والاحتياجات التي تحددها الحكومة عبر جلساتها الدورية.
في الغضون أكدت مصادر في الوزارة أنه تم منح إجازات لمواد ممنوعة من الاستيراد بنظام «الكوتا» في الدورة 60 الماضية لمعرض دمشق الدولي وعليه يستغل بعض التجار البيان الجمركي الذي يمتاز بأن مدته الزمنية طويلة الأمد تمتد لسنوات لتبرير توزيع المواد المستوردة للمعرض في الأسواق.
من جهتها كشفت مصادر في الجمارك لـ«الاقتصادية» عن تنظيم 700 قضية تهريب على مدار شهرين من انطلاق حملة مكافحة المهربات بقيمة أكثر من 5.5 مليارات ليرة.

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