مفتوح بشكل جزئي وباتجاه داخل البلاد … 3600 سوري عادوا من منفذ كسب الحدودي مع تركيا منذ بداية العام

أعلن مصدر مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات عن عودة 3610 سوريين عبر منفذ كسب في ريف اللاذقية الحدودي مع تركيا منذ بداية العام حتى الآن، كاشفاً أن الأسبوع الماضي عاد 327 شخصاً من بينهم مهجرون بمعدل 20 إلى 30 عائداً يومياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن العودة تتم بشكل إفرادي من منفذ كسب وأنه بدأ عددهم يزداد شيئاً فشيئاً، موضحاً أنه مفتوح بشكل جزئي وأن الجانب التركي يسمح فقط للسوريين بالعودة إلى داخل البلاد.

ورأى المصدر أن تسهيل الإجراءات بعودة المهجرين ساهم بشكل كبير بازدياد أعداد العائدين ليس فقط من منفذ كسب بل من المنافذ الأخرى وأشعرت المواطن العائد بالاطمئنان بالعودة إلى حضن الوطن، موضحاً أنه تتم تسوية وضع من هاجر بطرق غير شرعية مباشرة على المنفذ الحدودي بناء على تعميم وزير الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاطمئنان جاء نتيجة المعاملة الجيدة التي يتلقونها عند دخولهم والذي بدوره زاد عبره نسبة العودة ولو بشكل إفرادي حالياً من منفذ كسب، مشيراً إلى أن هناك عودة جماعية من منافذ حدودية أخرى وبنسب عالية مثل الدربوسية الحدودي مع لبنان وكذلك جديدة يابوس سواء من العائدين برغبتهم أم الذين ينسقون مع المفوضيات والذين يقطنون في مخيمات اللجوء.

ولفت المصدر أن الواصلين يعودون إلى قراهم وبلداتهم مباشرة، فالذي لم يهدم منزله يعود إليه مباشرة، مشيراً إلى أنه لا ينتظر على المنفذ الحدودي كثيراً بل تتم مباشرة إجراءات عودته إلى منطقته وبشكل سريع وبإجراءات مبسطة.

وأصدر وزير الداخلية محمد رحمون الشهر الماضي تعميماً أكد فيه تسهيل إجراءات عودة المهجرين عبر المنافذ الحدودية، فشدد على ضرورة التقيد بحسن استقبال الراغبين في العودة للوطن الذين غادروا عبر المعابر غير الرسمية وإلغاء الإجراء الإداري المعمم عنه سابقاً، وخصوصاً أنه نتيجة الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد اضطر الكثير من المواطنين لمغادرة القطر من غير المعابر الرسمية.