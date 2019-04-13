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سفير جديد لإندونيسيا في دمشق قريباً

| سامر ضاحي

الأحد, 14-04-2019

علمت «الوطن» من مصادر في السفارة الإندونيسية في سورية، عن تعيينها، واجد فوزي، سفيراً جديداً لها لدى دمشق، والذي سيبدأ مهامه بعد الانتهاء من الانتخابات المقررة في 17 الشهر الجاري في أندونيسيا.
السفير الجديد سبق أن عمل سفيراً لبلاده في اليمن، سيأتي إلى دمشق خلفاً للسفير السابق جوكو هاريانتو الذي انتهت مهامه أواخر العام الماضي.
وجرت في مبنى السفارة الإندونيسية بدمشق أمس، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للرعايا الموجودين في دمشق بعدما جرت الانتخابات في محافظتي اللاذقية وحلب، وفق ما أوضح لـ«الوطن»، القائم بأعمال السفارة آندري نوفيانشا.
وقال نوفيانشاه حول سير العملية الانتخابية: «نجري الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية في سورية، التي تربطنا بها علاقات متينة، والوضع فيها مستقر وآمن». معتبراً أن «الوضع في سورية عاد إلى الاستقرار لذلك نستطيع أن نقيم النشاطات لجاليتنا في سورية بسهولة ونستقبل الطلاب في السفارة ويتنقلون بين السفارة ومبيتهم بسهولة ما يدل على الأمن والاستقرار في ربوع سورية».

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