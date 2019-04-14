مهرجان الشيخ صالح العلي في طرطوس

بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن وأعياد نيسان افتتحت محافظة طرطوس مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي بنسخته الثانية والعشرين صباح أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة الشيخ بدر. وتضمن برنامج المهرجان زيارة ضريح الشيخ صالح العلي ومتحف ثورته ثم حفل الافتتاح الذي ألقي فيه أمين سر مجلس الشعب المهندس رامي صالح كلمة ترحيبية باسم أهالي منطقة الشيخ بدر ثم بدأ المهرجان الشعري الذي شارك فيه سبعة شعراء هم: بسام حمودة- توفيق أحمد- ميشيل عيد- محمد خالد خضر- فرحان الخطيب-محمود حبيب- سومر عبد اللطيف، ثم تم إعلان نتائج المسابقة الشعرية الخاصة بالشباب وتكريم الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى.

واليوم يتم افتتاح المعارض الفنية لاتحاد الفنانين (التشكيليين والحرفيين) ومعرض توثيقي للفنان رياض نعيم ثم يقام حوار سياسي مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ومساء اليوم نفسه يقام حفل فني تحييه فرقتان فنيتان وفرقة زجل.

ويوم الثلاثاء يشهد ملعب النادي الرياضي عرض كاراتيه وجمباز ومن ثم تكريم أبطال الجمهورية والمحافظة والختام بمباراة نهائية لدورة كرة القدم لكأس الشيخ صالح العلي وتكريم الفرق الفائزة.