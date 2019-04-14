«بوابات الجلاء» ندوة ثقافية في مكتبة الأسد

برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تقيم رابطة رجال الثورة السورية الكبرى الندوة الثقافية «بوابات الجلاء» بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الجلاء المجيد، في الثانية عشرة من ظهر اليوم في مكتبة الأسد الوطنية.

ويشارك في الندوة محي الدين غنيم ابن المجاهد محمد سعيد غنيم، وريم الأطرش حفيدة قائد الثورة السورية الكبرى، ومحمد خالد عمر رئيس اللجنة الوطنية لذاكرة الشمال السوري، ويدير الندوة رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتّاب العرب محمد الحوراني، على حين يقدم وقائع الندوة عضو اتحاد الكتّاب العرب غسان كلاس.

وتتضمن الندوة قصيدة شعرية للشاعرة ليندا إبراهيم، وكلمة رابطة رجال الثورة السورية الكبرى يلقيها نصوم سلوم.