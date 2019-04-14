قمة الشباب متعادلة

انتهت مباراة القمة بين تشرين والكرامة بهدفين لمثلهما وذلك لحساب الجولة الحادية عشرة من دوري شباب الممتاز وبقي تشرين في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن الكرامة، ولم يتمكن تشرين من إدراك التعادل إلا عبر ركلتي جزاء سجلهما علي بشماني، في حين سجل هدفي الكرامة عبد القادر شعبان وهيثم اللوز وكان الكرامة فاز بمباراة الذهاب 4/صفر، ويلعب تشرين مباراتيه الأخيرتين بالدوري مع الوحدة والاتحاد في كل من دمشق وحلب وهما من العيار الثقيل، على حين يلعب الكرامة مع الاتحاد بحمص ومع النواعير بحماة، تشرين بحاجة لفوز وتعادل ليظفر باللقب بغض النظر عن بقية النتائج، ويلزم الكرامة للفوز بالدوري الفوز بمباراتيه القادمتين على أن يتعثر تشرين بمباراتيه الأخيرتين بالتعادل أو خسارة أحدهما.

الاتحاد حافظ على مركزه الثالث رغم تعادله مع حطين 1/1 يطارده الوحدة بفارق نقطة بعد فوزه على النواعير 2/1، وخامساً الطليعة بفوزه الكبير على مضيفه الشرطة 5/1.

الوثبة تجاوز النواعير بفضل ثلاث نقاط مجانية من الحرفيين المنسحب من الدوري.

الجيش والمجد عادا لنغمة الانتصار بعد سكون الأسابيع السابقة ففاز الجيش على الساحل 1/صفر والمجد على جبلة 2/1.

بالنسبة للهبوط فالبطاقة الثانية تدور بين جبلة والساحل، الساحل له 13 نقطة وجبلة له 12 نقطة، ما تبقى من الدوري سيلعب جبلة مع الجيش بدمشق ومع الوحدة بجبلة، ويلعب الساحل مع الطليعة بحماة ويختتم الدوري على أرضه بلقاء المجد في طرطوس، ظروف الفريقين ونوعية المباريات تصب بمصلحة الساحل مع عدم استبعادنا لحدوث مفاجآت، وفيما يلي الترتيب:

تشرين 60 نقطة – الكرامة 57 نقطة – الاتحاد 46 نقطة – الوحدة 45 نقطة – الطليعة 42 نقطة – الوثبة 39 نقطة – النواعير 38 نقطة – حطين 32 نقطة – الجيش والمجد 29 نقطة الشرطة 26 نقطة – الساحل 13 نقطة – جبلة 12 نقطة – الحرفيون ثلاث نقاط.