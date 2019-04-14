رياضة

مفاجآت بسلة الرجال

الإثنين, 15-04-2019

لم يكن ختام مرحلة الذهاب لسلة الرجال عادياً بعدما أطلت المفاجآت برأسها على مباريات الجولة التاسعة والأخيرة، وفيها فجّر فريق الحرية مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على ضيفه الوحدة وهزمه بفارق نقطة واحدة (64-63).
وبهذا الفوز أنعش الحرية آماله بالبقاء في الأضواء بعدما اهتزت أقدامه ومني بخسارات كثيرة، وفي حلب أيضاً أوقف الجلاء مسلسل انتصارات فريق الثورة، وهزمه بفارق كبير وصل إلى 31 نقطة، وبواقع (91-60) وفي حمص تمكن الاتحاد من الفوز على مستضيفه الكرامة وتغلب عليه بنتيجة (75-58) وفي طرطوس اختتم الساحل مشواره بالذهاب بخسارة تاسعة جاءت أمام ضيفه اليرموك (61-51).

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