تزوج مرة أخرى تحصل على بطاقة ذكية!! … تعدد البطاقات الذكية وفقاً لتعدد الزوجات

كشف مدير محروقات دمشق إبراهيم أسعد لـ«الوطن» أن عدد البطاقات التي يحصل عليها المواطن متعدد الزوجات، تمنح وفقاً لعدد الزوجات، ولكن يحصل الزوج على بطاقة واحدة باسمه، والبطاقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة تكون على اسم الزوجات إن كانت الثانية أو الثالثة وتستلمها شخصيا، مع وجود دفتر العائلة ومختلف الإجراءات الخاصة بالحصول على البطاقة من مراكز شركة «تكامل».

وفي السياق بين أسد أنه تم توزيع أكثر من 682 ألف لتر مازوت بموجب البطاقة الذكية في القنيطرة وذلك خلال شهر آذار الماضي (منذ بدء تطبيق البطاقة)، كما تم توزيع نحو 624 ألف لتر بنزين خلال ذات الفترة، مبيناً أن عدد بطاقات البنزين التي تم استصدارها للآليات وصل إلى 2772 بطاقة.

وبالنسبة لبطاقات المازوت وصلت إلى 1855 بطاقة ذكية لمختلف وسائط النقل العاملة على المازوت وعدد من القطاعات، علماً أن هناك مواطنين استصدروا بطاقاتهم من دمشق، مع السماح لمواطني القنيطرة بالحصول على بطاقاتهم الذكية من دمشق، إضافة إلى الأرقام المسجلة في القنيطرة.

ولفت أسعد إلى وجود 9 كازيات لتوزيع مادة البنزين في القنيطرة، تحصل على 22 ألف لتر يومياً، أما مادة المازوت فتؤمن لوسائط النقل والأفران.. الخ، متوقعا أن يتم البدء بتوزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية للمواطنين في محافظة القنيطرة اعتبارا من الموسم القادم ضمن سعي مختلف الجهات المعنيـــة والمحافظة لتطبيق هذا الموضوع.

من جانبه كشف مدير التموين في محافظة القنيطرة علي زيتون لـ«الوطن» عن دراسة إحداث ثلاثة مراكز جديدة لاستصدار البطاقة الذكية للمواطنين في المحافظة خلال أيام وذلك بهدف التوسع في عدد المراكز لتغطي مختلف المناطق في المحافظة، مبيناً أن مجموع المحطات والمراكز الخاصة بالبطاقة الذكية يصل إلى 28 مركزاً ومحطة وقود لتوزيع المادة للآليات.

ولفت زيتون إلى عدم وجود أية ازدحامات، علماً أن الآلية مرنة منذ بدء الإقلاع بالبطاقة الذكية، لافتاً إلى أن إطلاق البطاقة الذكية للمواطنين يتطلب تأمين كادر إضافي من الموظفين، علما أن هناك تنسيقاً كبيراً بين المحافظة والجهات المعنية لتأمين مختلف المستلزمات، لافتاً إلى وجود مركزين للتسجيل واستصدار البطاقة الذكية في المحافظة في مدينة البعث وخان أرنبة.

على نحو متصل أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة محطة محروقات في القطاع الجنوبي (مستثمرة من اتحاد العمال) وذلك لمدة 15 يوما بسبب مخالفتها ‏نقص الكيل وتقاضي زيادة في التسعيرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ‏المحطة، علما أنه تم مؤخرا إغلاق محطة محروقات بسبب التلاعب بالكميات التي يتم تعبئتها بالبطاقة ‏الذكية واقتطاع كمية من المازوت أكبر من الكمية التي يتم تعبئتها بشكل فعلي.