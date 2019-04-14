شؤون محلية

مجلس المدينة يوافق على استثمار المقاسم التنظيمية على أوتستراد طرطوس- دمشق كمعارض سيارات

الإثنين, 15-04-2019

إشارة إلى المقالة المنشورة في صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3089 تاريخ 12/2/2019 حول موضوع معارض السيارات والإجراءات لضبطها حالياً ونقلها خارج المدينة، نبين لكم التالي:
مجلس مدينة طرطوس بدورته العادية الأولى لعام 2019 وافق على استثمار المقاسم التنظيمية الناتجة عن تعديل شريط الحماية للطريق الدولي (أوتستراد طرطوس – دمشق) إضافة إلى شريط الحماية نفسه كمعارض سيارات بعد تحديد العدد المطلوب.
صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 36 تاريخ 13/3/2019 بدورته الأخيرة بالموافقة على اعتماد النماذج للمكاتب حسب المساحات وعدد المواقف حيث يبلغ بموجب النموذج المعتمد عدد المكاتب 146 مكتباً وعدد المواقف 504 مواقف وتنفذ الأعمال بعد استيفاء سلفة من بدل الإشغال من المتخصصين ويتم حالياً متابعة استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ مضمون قرار مجلس المدينة.
وتقوم المدينة حالياً وريثما يتم نقل المكاتب إلى الموقع المذكور بمتابعة ميدانية لمعارض ومكاتب السيارات المنتشرة في المدينة المرخصة وقيد الترخيص وتنظيم الضبوط اللازمة لإشغال الملك العام ودراسة طلبات الحصول على رخصة مؤقتة لإشغال الملك العام حسب عرض الأرصفة أو الشوارع وبحيث لا تؤثر أي رخصة إشغال ممنوحة على أي إعاقة مرورية أو قطع لاستمرارية السير وبرسم إشغال يحقق عائدية جيدة للمدينة وزيادة مواردها وفق القانون المالي رقم 1 لعام 1994 وتعديلاته.

محافظ طرطوس
صفوان سلمان أبو سعدى

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