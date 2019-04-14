انتخاب سورية رئيساً للوفد العمالي العربي في مؤتمر العمل بالقاهرة

انتخبت سورية رئيساً للوفد العمالي العربي للمرة الثانية على التوالي في مؤتمر العمل العربي المنعقد بدورته السادسة والأربعين في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري، في تصريح لمراسل «سانا» بالقاهرة: «للعام الثاني على التوالي ينتخب الوفد السوري رئيساً للوفد العمالي العربي وهي ثقة من الجميع باتحاد عمال سورية ولحسن إدارته العام الماضي».

واضاف القادري: «سنطالب المؤتمر بالتوصية بكسر الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الاقتصاد السوري والتي تستهدف الشعب السوري في حياته اليومية كما سنطالب بقرار لإدانة التدخلات الخارجية في الشأن السوري والتي تعمل على اطالة أمد الحرب وخاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري في حربه على الإرهاب».

وبيَّن القادري أن تمثيل الوفد السوري عمال سورية سيكون مشرفاً في المؤتمر الذي يناقش محاور رئيسية وهي مستقبل العمل والتنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق وما يتعلق بالبحار والمحيطات واستخدام التكنولوجيا في اعادة ادماج المعاقين في سوق العمل مضيفا و«ستكون لنا أوراق في تلك المحاور».