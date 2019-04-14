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مادورو: قوات «الدفاع الشعبي» الفنزويلية ستصبح تحت مظلة الجيش

| روسيا اليوم- نوفوستي- الميادين

الإثنين, 15-04-2019

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن قوات الدفاع الشعبي في البلاد، ستصبح جزءاً من القوات المسلحة الفنزويلية، كما أمر بزيادة عدد الوحدات الشعبية بنحو مليون، وذلك خلال احتفالات بمناسبة مرور عشرة أعوام على إنشاء هذه الوحدات التي أسسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وقال مادورو: «قائدنا تشافيز كان يحلم بقوات دفاع شعبي قوية وعظيمة… ستحصل هذه القوات على صفة دستورية تصبح بموجبها جزءاً من القوات المسلحة للبلاد»، مشيراً إلى أنه تجري حالياً مراجعة التشريعات لتحقيق هذا الدمج.
كما أكد الرئيس الفنزويلي مرة أخرى أنه يسعى إلى زيادة عدد عناصر قوات الدفاع الشعبي حتى تبلغ ثلاثة ملايين بحلول كانون الأول المقبل، مذكراً بأن العدد الحالي لهذه القوات وصل إلى مليونين و100 ألف فرد.
وشكلت قوات الدفاع الشعبي على يد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في 2008 ليكون لها دور مكمل للقوات المسلحة، وتتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة.
من جهته، أعلن المراقب العام لفنزويلا إلفيس أموروزو انعدام الأهلية السياسية للنائب خوان غوايدو لممارسة أي منصب عام لمدة 15 عاماً، وذلك لإخفائه وتزويره بيانات حول الأملاك الخاصة به وتلقي الأموال من جهات دولية ووطنية من دون مبرر أو إذن.

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