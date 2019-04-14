سورية

برلماني ايطالي: لإيران دور بناء في سورية

| وكالات

الإثنين, 15-04-2019

بينما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، أنه لم يتم بعد حسم قضية تنظيم داعش الإرهابي، اعتبر رئيس لجنة السياسة الخارجية والهجرة في البرلمان الايطالي فيتوريف بتروتشلي، أن لإيران دوراً بناء في تسوية الأزمة السورية.
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، عن لاريجاني قوله خلال لقائه بتروتشلي: ننظر دائماً بإيجابية إلى ايطاليا حيث يعود جانب كبير من ذلك إلى التاريخ الحضاري القديم الموجود بين إيران وايطاليا، يمكن القول إن هذه الثقافة متجذرة تاريخياً لأن العلاقات كانت جيدة بين الحكومات خلال مختلف الفترات.
واعتبر لاريجاني، حساسية ايطاليا حول إرساء السلام والأمن في المنطقة «أمراً جيداً»، وقال: هناك في الوقت الراهن أزمات متعددة في المنطقة كما أنه لم يتم بعد حسم قضية داعش، بالإضافة إلى ذلك ظهرت أزمات جديدة في الجزائر والسودان وليبيا وأزمة الهجرة.
بدوره أشار رئيس لجنة السياسة الخارجية والهجرة في البرلمان الايطالي، إلى دور إيران في المنطقة وتسوية الأزمة السورية، وقال: من الضروري التأكيد على دور إيران البناء في تسوية الأزمة السورية لأننا على علم بأنه لولا تواجد إيران في سورية لما شهدنا عودة آلاف الأسر السورية إلى وطنهم.
ولفت إلى أن العنف في ليبيا يقلق بلاده كثيراً لأنه سيخلف ذلك تداعيات مدمرة ويؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة نحو شواطئ أووربا.
وتأتي إشادة بتروتشلي بدور إيران، بعد أيام على إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على اللائحة السوداء للتنظيمات الإرهابية، كما تأتي بالترافق مع حديث أميركي إسرائيلي عن ضرورة خروج المستشارين العسكريين الإيرانيين من سورية.

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