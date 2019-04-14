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لن يبقى سوى المستورد أو المضطر … القلاع: عدد التجار المسجلين في الغرفة إلى انحسار

| وفاء جديد

الإثنين, 15-04-2019

أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن انحسار تسجيل التجار خلال العام الحالي إلى 35 بالمئة نتيجة قرار ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى إحجام الكثير من التجار عن تسجيل العمال ومن ثم لم يسجلوا في الغرفة.
وفي كلمة له خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة أمس اعتبر القلاع أن هذا الانحسار في عدد المسجلين أثر في دخلها وعدم قدرتها على القيام بالأعباء والأنشطة المترتبة عليها كما هو الحال سابقاً. وأضاف القلاع: الانحسار سيكون أكبر خلال العام القادم ولن يبقى سوى المستورد أو المضطر للتسجيل كما أن رأينا لم يؤخذ به رغم أنه تقدمنا شفهياً وخطياً لكن هناك من له مصلحة بالموضوع.
واعتبر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيمن أبو زيتون أن هناك تجاراً وهميين استفادوا من الأزمة وحصلوا على سجلات تجارية بثبوتيات نظامية للاستفادة منها بأغراض أخرى غير التجارة.

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