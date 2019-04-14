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سعر «البوليسي» حتى 5 ملايين ليرة … تصدير 5 آلاف كلب واستيراد ألفاً

| محمود الصالح

الإثنين, 15-04-2019

أكد مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة حسين سليمان في تصريح للزميلة «الاقتصادية» أنه تم تصدير 100 كلب إلى ألمانيا والأردن في العام الماضي.
وكشف أحد مربي الكلاب ويدعى محمد المصري أنه يتم استيراد ألف كلب سنوياً في حين يتم تصدير نحو 5 آلاف، مستبعداً إمكانية تحديد أي رقم لعدد الكلاب بالبلاد.
وأوضح المصري لـ«الاقتصادية» أن أسعار الكلاب من إنتاج محلي تبدأ من 50 وحتى 200 ألف، مضيفاً: أما المستورد فيمكن أن يصل السعر إلى ثلاثة ملايين ليرة والبوليسية فأسعارها بحدود خمسة ملايين ليرة.
وفيما يتعلق بتكلفة إطعام الكلاب أوضح المصري أنها تصل تقريباً إلى 50 ألفاً للكلب كطعام وطبابة وأدوية، مؤكداً أنه يتم إدخال الطعام إضافة إلى التهريب، عبر شركة شاركت في معرض دمشق الدولي وما لم يتم بيعه في المعرض بيع في السوق.
وأوضح أن الغذاء المجفف المستورد يتألف من خضار وبيض وزيوت وبروتينات، يتم معالجتها مع بعض بشكل فني وتعبأ في عبوات خاصة بأوزان مختلفة.

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