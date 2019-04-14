سريول: القصر العدلي في دوما يفتتح الأسبوع القادم

كشف عضو مجلس الشعب عن منطقة دوما بريف دمشق محمد خير سريول أن وزير العدل هشام الشعار وعد أن يكون افتتاح القصر العدلي لمدينة دوما في ريف دمشق يومي الإثنين أو الثلاثاء بالأسبوع القادم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد سريول أن القصر العدلي تم ترميمه من أهالي المنطقة وبتكلفة تقديرية تجاوزت 80 مليون ليرة بعدما كانت هناك دراسة لإزالته بالكامل إلا أن مهندسين من المنطقة قدموا دراسة أنه بالإمكان ترميمه.

وأشار سريول إلى أن المبنى أثري يعود إلى 100 عام لذلك كان هناك اهتمام من الأهالي بترميمه، لافتاً إلى أن هناك من قدم الكهرباء والعفش وغير ذلك.