أربعة آلاف محتجز من «الركبان» خرجوا منذ بداية نيسان

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»: أن نحو 4 آلاف شخص خرجوا من مخيم «الركبان»، منذ الرابع من نيسان الجاري.

وأوضحت المصادر، أن وتيرة خروج محتجزي المخيم بدأت تتسارع، حيث من المتوقع خروج ما يزيد عن 60 إلى 70 بالمئة من المدنيين، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً، وذلك في حال استمرت وتيرة خروجهم على هذا النحو.

وبحسب المصادر، فإن كل المؤشرات تدل على أن تفكيك المخيم بات قريباً، علماً أنه لا يوجد أي اتفاق معلن، ولا جدول زمني لخروج المحتجزين.