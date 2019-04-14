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أربعة آلاف محتجز من «الركبان» خرجوا منذ بداية نيسان

| حمص- نبال إبراهيم

الإثنين, 15-04-2019

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»: أن نحو 4 آلاف شخص خرجوا من مخيم «الركبان»، منذ الرابع من نيسان الجاري.
وأوضحت المصادر، أن وتيرة خروج محتجزي المخيم بدأت تتسارع، حيث من المتوقع خروج ما يزيد عن 60 إلى 70 بالمئة من المدنيين، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً، وذلك في حال استمرت وتيرة خروجهم على هذا النحو.
وبحسب المصادر، فإن كل المؤشرات تدل على أن تفكيك المخيم بات قريباً، علماً أنه لا يوجد أي اتفاق معلن، ولا جدول زمني لخروج المحتجزين.

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