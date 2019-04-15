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«يلا سينما» يعرض الفيلم الإيراني «زقزقة العصافير»

| الوطن

الثلاثاء, 16-04-2019

عرض الفيلم الإيراني «زقزقة العصافير» للمخرج الإيراني مجيد مجيدي ضمن فعاليات المرحلة الأولى «شاشة يلا سينما» من مشروع «يلا سينما» السينمائي، على مسرح مدارس بنات الشهداء بحضور طلاب المشروع، ومدارس البنين والبنات.
«يلا سينما» هو مشروع تشاركي بين المؤسسة العامة للسينما والهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء، خاص بتمكين طلاب مدارس أبناء وبنات الشهداء من علوم وفنون السينما.
ويقام على ثلاث مراحل، شاشة يلا، ومكتبة يلا سينما، والمغامرة السينمائية.

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