الأخضر يؤكد حضوره بمربع الليغ آن … سقوط مريع للباريسي

تأجلت أفراح باريس سان جيرمان باللقب الثامن في تاريخه أسبوعاً آخر على الأقل عبر هزيمته المذلة أمام وصيفه ليل بخمسة أهداف لهدف وحيد في ختام الجولة الثانية والثلاثين من الليغ آن وقد شهدت سقوطاً جديداً لليون وتثبيت سانت إيتيان لموقعه رابعاً وعودة مرسيليا ومونبيلييه ليبقيا على حظوظهما ببطاقة مؤهلة إلى دوري الأبطال.

خماسية ليل

لم يكن سان جيرمان ليجد أفضل من لقاء ليل مناسبة للتتويج باللقب الثاني على التوالي والثامن في تاريخه والسادس في سبعة مواسم أخيرة ذلك أن ليل هو وصيفه وأحد أفضل الأندية حالياً، لكن الأخير لم يكن ليسمح بهذا الشيء بملء إرادته، وقد أجل الحلم الهدف الباريسي أسبوعاً آخر على الأقل منزلاً به خسارة هي الأقسى منذ 9 سنوات كاملة بلغت 5/1، وتناوب على تسجيل أهداف ليل كل من: بيبي وبامبا ومالهاوس وفونتي بعدما أهداهم مونييه هدفاً أول بمرماه علماً أن برنات أدرك التعادل للباريسي مع الدقيقة الحادية عشرة لكنه وقع بالمحظور في الدقيقة 36 عندما خرج بالحمراء المباشرة ليشكل طرده نقطة تحول استغلها لاعبو المدرب كريستوف غالتر ودكوا مرمى أريولا بأربعة أهداف في الشوط الثاني.

خسارة الباريسي هي الثانية هذا الموسم بعد الخسارة من ليون وكلاهما خارج العاصمة ولم يخسر سان جيرمان بهذه النتيجة منذ عام 2000 وكانت أمام سيدان، أما آخر هزيمة بفارق أربعة أهداف فكانت أمام غرينوبل عام 2010 بنتيجة صفر/1، أما ليل فسجل فوزه الأعلى هذا الموسم والعاشر بملعبه.

وأكرم سانت إيتيان وفادة ضيفه بوردو بثلاثية نظيفة افتتحها وهبي الخزري من علامة الجزاء وأكملها دوبوشي بثنائية شخصية وهو الفوز الحادي عشر للأخضر بملعبه والثالث في أربع جولات من دون هزيمة والرابع بفارق 3 أهداف وأكثر، على حين هي الخسارة الأثقل لبوردو والتاسعة خارج أرضه.

نتائج الجولة 32

ليل * سان جيرمان 5/1، نانت * ليون 2/1، مرسيليا * نيم، مونبيلييه * تولوز 2/1، رين * نيس صفر/صفر، سانت إيتيان * بوردو 3/صفر، موناكو * ريمس صفر/صفر، ستراسبورغ * غانغان 3/3، كان * أنجيه صفر/1، ديجون * أميان صفر/صفر.

حصيلة

• ثلاثة تعادلات سلبية ورابع إيجابي مقابل 6 انتصارات منها 5 لأصحاب الأرض و3 بنتيجة 2/1 لتشهد الجولة 25 هدفاً منها هدفان من علامة الجزاء.

• 34 بطاقة صفراء رفعها الحكام في المباريات العشر منها مرتان في مباراتي موناكو * ريمس وسانت إيتيان * بوردو مقابل 6 صفراوات في مباراة ديجون * أميان حيث طرد لاعب الأخير غناهوري بالإنذار الثاني على حين طرد برنات (سان جيرمان) بالحمراء المباشرة.

• احتفظ كليان مبابي بصدارة الهدافين برصيد 27 هدفاً وعزز نيكولاس بيبي مركزه الثاني بـ19 هدفاً يليه كافاني بـ17 وصعد وهبي الخزري ليشارك فلوران توفين ونيمار المركز الرابع بـ13 هدفاً.