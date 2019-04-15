إدارة النواعير تجدد الثقة بالحوايني

لم تمر خسارة فريق النواعير القاسية أمام الوثبة مرور الكرام فقد أفرزت العديد من إشارات الاستفهام وعلامات التعجب لدى عشاق النادي، وقد اعتبر البعض أن مدرب الفريق يتحمل أسباب الخسارة بينما ذهب البعض إلى أن لاعبي الفريق هم السبب المباشر في ذلك، ولأن الكابتن حوايني كان قد كشف عن استقالته من تدريب الفريق عقب نهاية اللقاء فقد سارعت إدارة النواعير لعقد اجتماع طارئ لدراسة واقع فريق الكرة ومناقشة استقالة المدرب وبعد عدة مناقشات جادة وصريحة بين الأعضاء جاءت القرارات مناسبة وتصب في مصلحة الفريق وأهمها رفض الاستقالة شكلاً ومضموناً وتجديد الثقة بجميع عناصر الكادر الفني وفرض حسومات مادية لبعض لاعبي الفريق ممن ثبت تهاونه في اللقاء ومنح المدرب كامل الصلاحيات في التشكيل الأساسي.

ويذكر أن الحوايني كان قد عرض من قبل فكرة زج عدة عناصر شابة في الفريق لتحضيرهم للموسم القادم ولا ندري حتى كتابة هذه السطور إن كانت الإدارة تنوي فعلاً فسخ بعض العقود كما علمنا من مصادر نواعيرية.