رياضة

خسارة لسلة الثورة في غرب آسيا

الثلاثاء, 16-04-2019

يلتقي اليوم سيدات نادي الثورة مع الهومتمن اللبناني، وتعد الأندية اللبنانية على صعيد السلة الأنثوية في مقدمة السلة العربية إلى جانب أندية مصر والجزائر وتونس، لكن سيدات الثورة لديهن الكثير من مفاتيح الفوز والتألق، وسيلعبن من أجل الفوز، لكون هذه المباراة تعد مفصلية لكلا الفريقين لأن الفائز فيها سيكون طريقه ممهداً للظفر باللقب لا محالة.
سيدات الثورة افتتحن أولى مباراتهن مساء يوم الأحد بخسارة غير مستحقة أمام سيدات نادي فحيص الأردني بواقع (60-63) ومساء أمس الاثنين خسرن في مباراتهن الثانية على سيدات نادي بهمان الإيراني بنتيجة (69/61).

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