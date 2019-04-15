كادر تدريبي جديد للكرامة!

في الوقت الذي لزم فيه المدرب حسان عباس الصمت والتعليق على خسارة فريقه الكرامة الصاعقة بسبعة أهداف نظيفة أمام مستضيفه الجيش في الأسبوع الثامن من إياب دوري المحترفين إلا أن إدارة النادي الحمصي كانت ردة فعلها سريعة وحاسمة ولم تتأخر بعقد اجتماع طارئ ومهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الهيبة لفريقها الكروي الذي توجع كثيرا هذا الموسم!

ولم تتأخر إدارة نادي الكرامة هذه المرة في وضع النقاط على الحروف ووضع المدرب المناسب في المكان المناسب فأطاحت بالجهاز التدريبي المتمثل بحسان عباس ومساعديه عودة والمصري الذين كانوا الضحية الجاهزة وكبشا لفداء أخطاء وعثرات فنية وإدارية طيلة الموسم الحالي!

وقد تم تشكيل كادر فني جديد لقيادة الكرامة في مبارياته الخمس المتبقية له في الدوري ومباراة تشرين في الكأس وقد ضم الكادر الجديد مالك طرابلسي مشرفا عاما على الفريق ونبيل السباعي مشرفا فنيا وشعلان الرئيس إداريا وعامر حموية مدربا وحسن زهرة مساعدا للمدرب!

وعقب مباشرة الكادر الجديد لمهامه الصعبة نقل المشرف الفني الجديد لفريق الكرامة نبيل السباعي في اتصال هاتفي خاص لـ«الوطن» رغبة الكادر الجديد بالعمل الجاد لإنقاذ الفريق والمحافظة على البقاء في المناطق الدافئة وعلى مكانة مريحة على سلم ترتيب فرق الدوري الممتاز. وأضاف السباعي هذا هو هدفنا الحالي وبعد نجاحنا في تحقيقه بعون الله سنعمل على إعادة ترتيب البيت وبعدها لكل حادث حديث وبالنسبة للكابتن عامر حموية فإن أسرة النادي منحته الثقة الكاملة وأعطته كامل الصلاحيات لإنجاح مهمته وهو للحقيقة قادر بما يملكه من خبرة كروية على خدمة الفريق وقيادته بنجاح على أمل أن يتنفس جمهور الكرامة الصعداء أخيرا وبعد طول انتظار!