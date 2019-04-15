سبال ونابولي يؤجلان تتويج اليوفي وقطبا ميلانو يتقدمان … البرشا يفقد نقطتين وأندلسي يخدم أكبر جيرانه

لم يتوج اليوفي كما كان منتظراً في هذه الجولة من السييراA عقب سقوطه المفاجئ على أرض سبال عندما آثر مدربه أليغري إراحة معظم الأساسيين تحسباً للموقعة الأوروبية مع أياكس، وكذلك فوز نابولي على أرض كييفو ليتأجل الحسم إلى الجولة القادمة وحافظ إنتر على موقعه بالمركز الثالث بفوزه على فروزينوني وانفرد ميلان بالمركز الرابع مؤقتاً بانتظار ما فعله أتلانتا أمس في ختام الجولة الثانية والثلاثين، ولم يفوت روما الفرصة ليتقدم إلى المركز الخامس مبدئياً.

وفي إسبانيا تقلص الفارق مجدداً بين المتصدر برشلونة ووصيفه أتلتيكو مدريد إثر تعادل الأول مع جاره هويسكا سلباً بغياب ميسي وسواريز وفوز الروخي بلانكوس على سلتا بثنائية، وتعد عودة إشبيلية إلى مربع الكبار هي الحدث الأبرز من الجولة الثانية والثلاثين عقب فوزه بديربي الأندلس الكبير مستفيداً من خدمة جاره بلد الوليد الذي أوقف خيتافي بالتعادل واقترب فالنسيا مجدداً من المربع بفوزه على جاره ليفانتي.

ثلاثيتان

عقب خسارته المفاجئة انصب اهتمام عشاق اليوفي على لقاء كييفو فيرونا مع نابولي لعل مفاجأة أخرى تهدي اللقب للسيدة العجوز دون انتظار لقاء فيورنتينا السبت القادم إلا أن أحلام البيانكونييري طارت في هواء كوليبالي ورفاقه فقد سجل المدافع السنغالي ثنائية للمرة الأولى بتاريخه وسجل الهداف البولندي ميليك هدفاً ليقودا نابولي إلى فوز مريح أطاح بالمضيف إلى السييراB رسمياً بعد 11 موسماً بالدرجة الأولى وهو الفوز التاسع لسماوي الجنوب خارج سان باولو.

واستعاد إنتر الفارق مع جاره ميلان بتسجيله الفوز بالنتيجة ذاتها على أرض فروزينوني الذي مازال أقرب المهددين بمرافقة كييفو إلى الدرجة الثانية، علماً أن النييرازوري حقق الفوز الثالث على التوالي خارج ملعبه وقد سجل خلالها 10 أهداف علماً انه خسر خلال هذه الانتصارات بملعبه مرة وتعادل بأخرى وفشل خلالهما بالتسجيل، بينما تلقى فروزينوني خسارة بعد فوزين وهي العاشرة بملعبه.

الهداف العجوز

هو فابيو كوالياريللا البالغ من العمر 36 عاماً وقد انفرد بصدارة الهدافين مواصلاً تألقه في الموسمين الأخيرين عندما قاد سامبدوريا للفوز على جاره جنوا في ديربي المنارة مانحاً فريقه الأمل مجدداً ببطاقة أوروبية، هدف كوالياريللا جاء من ركلة جزاء حملت الرقم 7 هذا الموسم علماً أنه أضاع ركلة ثامنة، وبلغ فابيو 22 هدفاً مسجلاً رقماً شخصياً كأفضل موسم له بالسييراA وهو الذي سجل 19 هدفاً بالموسم الماضي ما أجبر الناخب الوطني مانشيني على استدعائه لارتداء قميص الآتزوري في تصفيات يورو 2020، يذكر أن كوالياريللا الذي مثل أندية كثيرة (تورينو، نابولي، أودينيزي، يوفنتوس وسامبدوريا) سجل 149 هدفاً بالدرجة الأولى فقط خلال قرابة 500 مباراة.

النتائج المسجلة – الإيطالي 32

• سبال * يوفنتوس 2/1 للفائز بونيفازي (49) فلوكاري (74) وللخاسر مويس كين (30).

• كييفو فيرونا * نابولي 1/3 للخاسر بوستيان (90) وللفائز كوليبالي (15 و81) ميليك (64).

• فروزينوني * إنتر ميلانو 1/3 للخاسر كاساتا (61) وللفائز ناينغولان (19) بيرسيتش (37 من جزاء) فيتشينو (90+3).

• ميلان * لازيو 1/صفر كيسي (79 من جزاء).

• روما * أودينيزي 1/صفر دزيكو (67).

• تورينو * كالياري 1/1 للأول سيموني زازا (52) وللثاني بافوليتي (78).

• سامبدوريا * جنوا 2/صفر ديفريل (3) كوالياريللا (53 من جزاء).

• فيورنتينا * بولونيا صفر/صفر.

• ساسولو * بارما صفر/صفر.

• أتلانتا * إمبولي (أمس).

بانوراما إيطالية

• تعادلان سلبيان وثالث إيجابي مقابل 6 انتصارات منها 4 لأصحاب الأرض فسجل 17 هدفاً قبل مباراة الأمس، وجاء ثلاثة منها عبر نقطة الجزاء وأطاح سيرافولو (بارما) بركلة رابعة.

• 45 بطاقة صفراء أشهرها الحكام بوجه 43 لاعباً فطرد لاعبا كالياري بيلغريني وباريللا بالإنذار الثاني في المباراة التي شهدت أيضاً طرد سميوني زازا بالحمراء المباشرة وخرج بيرسكي (جنوا) مباشرة أيضاً وغابت البطاقات عن مباراة كييفو * نابولي.

• انفرد كوالياريللا بصدارة الهدافين برصيد 22 هدفاً يليه بياتيك بـ21 هدفاً ودوفان زاباتا ثالثاً بـ20 ثم رونالدو بـ19 وخامساً ميليك بـ17 هدفاً يليه إيموبيلي وكابوتو بـ14 هدفاً.

ضغط الخفافيش

استعاد فالنسيا توازنه سريعاً وحقق فوزاً مهماً بالليغا على جاره ليفانتي بثلاثة أهداف لهدف مواصلاً الضغط على خيتافي وإشبيلية وجاء فوز الخفافيش بعد ثلاثة أيام على فوزه على الجار الآخر فياريال أوروبياً واضعاً قدماً ونصف القدم في نصف نهائي اليوروباليغ، فوز فالنسيا هو السادس فقط بالميستايا وهي المرة الرابعة التي يسجل لاعبوه ثلاثة أهداف، وسجل مهاجمه الشاب سانتياغو مينا ثنائية وهو الذي سجل هدفين فقط طوال الموسم، أما ليفانتي فقد تلقى هزيمته التاسعة خارج ملعبه والخامسة في ثماني جولات دون فوز ليبقى تحت خطر مغادرة الأضواء.

ونبقى في فالنسيا حيث نجح فياريال في تجاوز الخسارة القارية أمام جاره فعاد من برشلونة بثلاث نقاط مهمة في سعيه لتفادي الهبوط وسجل النيجيري المتألق شوكويزي هدفه الرابع هذا الموسم فكان كافيا لتحقيق الفوز الرابع خارج الأرض بالنسبة للغواصات، اما جيرونا فمني بالهزيمة الرابعة على التوالي والتاسعة بأرضه.

أحلام تتكسر

عاش خيتافي 7 جولات رائعة احتل خلالها المركز الرابع واقترب من جاره الزعيم (ريال مدريد) ونافسه على المركز الثالث قبل أن يتراجع وأمس الأول كان قريباً من الهزيمة على أرض بلد الوليد لولا هدف الوقت البديل عبر الجزاء الذي منحه التعادل الحادي عشر خارج أرضه ومنها 9 بنتائج إيجابية ليخسر المركز الرابع، أما بلد الوليد الذي قدم خدمة لجاره إشبيلية فلم ينفعه التعادل الثاني في 4 مباريات دون فوز بمغادرة مثلث الهبوط علماً أنه التعادل الخامس بملعبه, وأنعش بلباو آماله بمقعد أوروبي عقب فوزه الصعب على رايو بفضل تألق مهاجمه الأسمر إيناكي ويليامس الذي سجل ثنائية ليصل إلى 11 هدفاً هذا الموسم وسجل الثالث المخضرم راؤول غارسيا رافعاً رصيده إلى 7 أهداف وذلك بعدما أهدر ركلة جزاء ليصبح ثالث لاعب يهدر ركلتي جزاء هذا الموسم، فوز كبير الباسك هو الثامن بملعبه والتاسع بفارق هدف من 11 فوزاً حتى الآن، أما رايو الذي لم يحقق أكثر من فوز يتيم خلال 11 جولة فائتة فخسر للمرة الثانية عشرة خارج أرضه ليبقى وصيفاً بقاع الترتيب.

النتائج المسجلة – الإسباني 32

• هويسكا * برشلونة صفر/صفر.

• أتلتيكو مدريد * سلتا فيغو 2/صفر غريزمان (42) موراتا (74).

• إشبيلية * بيتيس 3/2 للفائز الحدادي (26) سارابيا (59) فازكويز (63) وللخاسر لوسيلسو (55) تيللو (82).

• بلد الوليد * خيتافي 2/2 للأول نافارو (30) أونال (69 من جزاء) وللثاني أرمباري (14) خورخي مولينا (90+6).

• اسبانيول * ألافيس 2/1 للفائز بيدروزا (19) لاكوارديا (47 بمرماه) وللخاسر كاييري (56).

• فالنسيا * ليفانتي 3/1 للفائز مينا (2 و63) غويديس (57) وللخاسر باراغان (56 بمرماه).

• بلباو * رايو فاليكانو 3/2 للفائز ويليامس (2 و50) راؤول غارسيا (72) وللخاسر أليكس مورينو (45) دي توماس (85).

• سوسيداد * إيبار 1/1 للأول خوان لوبيز (1) وللثاني جوردن (85).

• جيرونا * فياريال صفر/1 شوكويزي (7).

• ليغانيس * ريال مدريد (أمس).

بانوراما إسبانية

• ثلاثة تعادلات أحدها سلبي مقابل 6 انتصارات منها 5 لأصحاب الضيافة ووحده فياريال فاز خارج أرضه فشهدت الجولة تسجيل 26 هدفاً منها هدفان بالنيران الصديقة ومثلهما من جزاء وأضاع راؤول غارسيا (بلباو) ركلة ثالثة.

• 48 مرة أظهر الحكام اللون الأصفر منها 3 مرات في مباراة هويسكا * برشلونة مقابل 9 صفراوات في ديربي الأندلس وتحولت اثنتان إلى اللون الأحمر فطرد أدفينكولا (رايو فاليكانو) وميرامونتيس (خيتافي).

• لم يلعب ميسي وسواريز لكنهما احتفظا بصدارة الهدافين برصيد 33 هدفاً للأول والمركز الثاني بـ20 للثاني وبقي ستواني ثالثاً بـ19 هدفاً يليه بنزيمة بـ17 ثم بن يدر بـ16 هدفاً.