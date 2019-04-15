التاريخ يؤهل البرشا والسيدة العجوز والريدز في الشامبيونزليغ … موسم السيتيزينز على كف السبيرز

تقام اليوم وغداً مباريات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيلعب اليوم بداية من العاشرة برشلونة مع مانشستر يونايتد في كامب نو ويوفنتوس مع أياكس على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا، وغداً في التوقيت ذاته يلتقي بورتو مع ليفربول على أرضية ملعب دراغاو، والسيتي مع توتنهام على أرضية ملعب الاتحاد.

نتائج الذهاب تضع برشلونة ويوفنتوس وليفربول في الدور المقبل على حين تبقى البطاقة الرابعة حائرة بين السيتي وتوتنهام، فبرشلونة حقق الفوز الأول في تاريخه على أرضية ملعب أولد ترافورد وهذا الفوز بهدف نظيف جعله مرتاحاً قبل مباراة اليوم، وزيادة في الراحة أعطى مدربه فالفيردي نقاهة لعديد اللاعبين أمام هويسكا يوم السبت الفائت.

واليوفي عاد بالتعادل الإيجابي من هولندا بهدف لمثله وهذا يعطيه الزخم لخوض لقاء الرد اليوم بدافع مواصلة المشوار وخاصة أنه في الدور الماضي حقق النتيجة المطلوبة مع أتلتيكو مدريد وقوامها 3/صفر ترجمها البرغوث.

وليفربول اصطاد ضيفه بورتو بهدفين نظيفين وحافظ على أمل الفوز ببطولة الدوري بفوز جدير على تشيلسي أمس الأول بثنائية نظيفة أكدت أنه بأعلى درجات الجاهزية والتركيز، وكعبه يبقى أعلى في لقاء الغد.

أما القمة الإنكليزية الخالصة فكل شيء وارد فيها، وفوز توتنهام ذهابا 1/صفر ما كان ليتحقق لولا إهدار ركلة الجزاء مطلع المباراة للسيتي، وغياب هاري كين عن صفوف الأبيض في لقاء الرد سيصعب الأمور على الضيف اللندني الذي سيتحكم بمصير رباعية السيتي هذا الموسم، فغداً سيخوض لقاء الرد في الشامبيونزليغ، ويوم السبت المقبل سينزل ضيفاً ثقيل الظل على النادي المانشستراوي في إياب الدوري وهي المواجهة التي ينتظرها ليفربول بفارغ الصبر.

المواجهات المباشرة

• تغلب برشلونة على اليوناتيد خمس مرات مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم والأهداف 21/15 لمصلحة النادي الكاتالوني.

• تفوق يوفنتوس في ست مباريات على أياكس مقابل خمسة تعادلات وخسارتين والأهداف 16/10 لمصلحة السيدة العجوز.

• لم يخسر ليفربول أمام بورتو في سبع مواجهات سابقة محققاً الفوز في أربع منها والأهداف 14/2 لمصلحة ليفربول.

• لقاء الذهاب الذي انتهى لمصلحة توتنهام بهدف هو الوحيد بمواجهة السيتي على الصعيد الأوروبي.

قبل الصافرة

• حضر برشلونة في ربع النهائي عشرين مرة من قبل فتأهل 14 مرة وخرج ست مرات، بينما اليونايتد حضر 18 مرة فتأهل في 12 مناسبة وودع ست مرات.

• هذه هي المرة التاسعة عشرة التي يخوض فيها يوفنتوس غمار ربع النهائي وسبق له التأهل 12 مرة والخروج ست مرات، وعلى الضفة الأخرى عبر أياكس هذا الدور 8 مرات وخرج أربع مرات.

• في المرتين السابقتين اللتين تأهل فيهما بورتو إلى نصف النهائي حاز اللقب وكان ذلك 1987 و2004، وخرج من هذا الدور خمس مرات، وبدوره حضر ليفربول في ربع النهائي 14 مرة فتأهل عشر مرات.

• تأهل مانشستر سيتي مرة وخرج مرة من هذا الدور، والمصير ذاته عاناه توتنهام، وبناء عليه سيكون المتأهل في نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

• خسر برشلونة مرتين فقط أمام الزوار الإنكليز خلال 33 مباراة، والمرتان كانتا أمام ليفربول، وأمام الإنكليز تأهل في الأدوار الإقصائية 14 مرة وخرج عشر مرات، وتأهل اليونايتد 6 مرات وخرج في 8 مناسبات بمواجهة الأندية الإسبانية، ولم يخسر ميسي ورفاقه في آخر 30 مباراة أوروبية على أرضية ملعب كامب نو محققين الفوز في 27 مباراة، وتقابل مع اليونايتد أربع مرات من قبل في كاتالونيا ففاز مرتين وتعادل مثلهما.

• تأهل يوفنتوس 4 مرات على حساب الأندية الهولندية وخرج مرة، على حين تأهل أياكس خمس مرات على حساب الطليان وخرج سبع مرات، وفي المباريات السبع الأخيرة لليوفي بمواجهة الأندية الهولندية لم يخسر محققاً الفوز في أربع مباريات، كما أن أياكس لم يخسر في آخر أربع مباريات على الأراضي الإيطالية محققاً فوزين.

• خسر مانشستر سيتي سبعاً من آخر 14 مباراة أوروبية وهذا رقم كبير لا يتناسب مع فريق المدرب غوارديولا، وفي المباراة الأخيرة للسيتي على أرضه في مثل هذا الدور خسر أمام ليفربول بهدف لاثنين.

• حقق بورتو الفوز في المباريات الأربع التي لعبها على أرضه بينما ليفربول خسر ثلاثاً من المباريات الأربع التي لعبها خارج ميدانه، واستقبل بورتو الأندية الإنكليزية 18 مرة ففاز 8 مرات مقابل أربع خسارات، على حين زار ليفربول البرتغال 10 مرات ففاز بثلاث مباريات وتعادل مثلها.

الفرق المتبارية والترجيح

• لجأ برشلونة إلى ركلات الترجيح 6 مرات ففاز 5 مرات، بينما لجأ اليونايتد للترجيح 3 مرات فاز بواحدة في نهائي المسابقة 2008، وخاض يوفنتوس غمار ركلات الترجيح 6 مرات ابتسم له القدر في نصفها، بينما فاز أياكس مرة من المرات الست التي خاض فيها ركلات الأعصاب.

• لجأ ليفربول إلى ركلات الترجيح 4 مرات خسر في واحدة، بينما بورتو انقاد لركلات الترجيح 3 مرات وفاز مرة، وفاز السيتي بركلات الترجيح في مناسبتين محققاً العلامة الكاملة بينما فاز توتنهام مرة وخسر مرتين.