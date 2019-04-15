«واشنطن بوست» تكشف أن «صفقة القرن» لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية … رئيس الكيان الإسرائيلي يبدأ مشاوراته لاختيار رئيس حكومة الاحتلال

بدأ رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس سلسلة لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية التي دخلت الكنيست نتيجة الانتخابات الأخيرة، لاختيار الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة للاحتلال. ومن المرجح أن يختار ريفلين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعدما فاز حزبه الليكود بأكبر حصة من المقاعد في الانتخابات التي جرت في 9 نيسان، ما يجعله الشخصية الأوفر حظا لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وكان حزب الليكود الذي فاز بـ36 مقعداً في الانتخابات، أول الأحزاب التي التقت ريفلين صباح أمس.

من جهة أخرى أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن «صفقة القرن» التي يتبنّاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقتصر على تحسين حياة الفلسطينيين، لكنها لا تتضمن إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة لهم.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر اطّلعت على أهم مركّبات خطة السلام الأميركية المسماة بـ«صفقة القرن»، بأن هذه الخطة تتضمن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين ولكنها لا تتضمن، كما يبدو، إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورجّحت أن تتركز الخطة على احتياجات «إسرائيل» الأمنية.

ووفقاً للصحيفة فإن خطة السلام لا تستند إلى حل الدولتين، على عكس جولات المفاوضات التي حدثت على مدار العشرين عاماً الماضية.

في هذه الأثناء جدد المستوطنون الإسرائيليون أمس اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا طقوساً استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

إلى ذلك باتت عشرات العائلات الفلسطينية في حي وادي ياصول ببلدة سلوان في القدس المحتلة مهددة بخطر هدم منازلها والتشرد والتهجير بعد إنذار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها بإخلاء هذه المنازل بهدف توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين.

عضو لجنة حي وادي ياصول خالد شويكي بين أن جميع العائلات الفلسطينية في الحي تملك خرائط ووثائق ثبوتية لأراضيها وقامت بالبناء والتوسع على أراضيها وفي منازلها في حين يرفض الاحتلال هذه الوثائق ويمعن في هدم المنازل في الوقت الذي يبيح فيه للمستوطنين توسيع مستوطناتهم المقامة على أراضي الفلسطينيين. وأشار شويكي إلى أن إجراءات الاحتلال التهويدية لم تقتصر على هدم المنازل في حي وادي ياصول بل تستمر بعمليات حفر شبكة أنفاق أسفل حي وادي حلوة ببلدة سلوان حيث ازدادت التصدعات والتشققات والانهيارات الأرضية في منازل الحي وشوارعه.

من جهة أخرى أصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المدارس جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة في ساحات ومحيط وداخل أسوار عدد من المدارس في الخليل ما أدى إلى إصابة عشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على المؤسسات التعليمية الفلسطينية بشكل شبه يومي في إطار مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم وقلقيلية ومخيم جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 10 منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الطلبة الفلسطينيين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت على الفلسطينيين واعتقلت عدداً من الطلبة.