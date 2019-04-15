برجك اليوم – الثلاثاء 16 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان مشكلاتك نفسية أكثر من كونها واقعاً، فقد تتضايق من عدم المساعدة وكأن من حولك في إجازة، وربما تضطر للدوام بدلاً منهم وعلى كل أنت تتواصل مع محيطك إلى أعمق المستويات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار عموماً هذا أسبوع للتغيرات الحاسمة والمؤثرة، وصدقني أنت بحاجة لذكائك اللافت، فقد تفكر في تعديلات أو تغيرات أو إصلاحات منزلية أو تشغلك أمور تخص الأولاد أو التعليم.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أغلب مشكلاتك سيكون سببها شخصياً سواء كان في العمل أو في العلاقات الحميمة، فانتبه إلى عفويتك وكلامك غير المحسوب أحياناً لأنه يزيد من مضايقات المحيط منك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تتقدم اليوم بسرعة وتحتاج إلى أشخاص يدخلون المرح والتسلية إلى يومك، لذلك أنصحك بالتقرب من أصدقائك وخاصة فيما يتعلق بمال أو عمل أو سفر.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الأمور حولك تستحق الكثير من الجهد والادخار أو التقليل من الصرف العشوائي أو الكرم الزائد، فأنت تستطيع تجنب الضيق المالي إذا انتبهت إلى مصروفك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تفكر بوضع أسس وركائز للنجاح، فأنت كائن تكره الفشل ولا تقبل التراجع، وتحتاج لوضع خطط مستقبلية لما تريد أن تفعله لتستفيد من حظوظك الإيجابية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أحذرك من التصورات الخاطئة والأحكام السريعة ولا تلتزم بوعود قد لا تنجزها، وانتبه من أوهام ومخاوف غير حقيقية قلل من كلامك وكن سرياً، فاليوم للشائعات.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني اليوم للقاءات الإيجابية وللتعرف على أصدقاء جدد وقد تجتمع العائلة للمباركة أو لمناقشة أمر خاص بفرح عائلي، فالأمور جيدة ومفرحة وأنت تستمتع بمن حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول يحمل لك اليوم القليل من الخلافات سببها الطيش أو العصبية غير المبررة، وقد تشعر بضغوط كبيرة جراء فرض الآخرين لآرائهم فلا تكن عصبياً ولا ترد بعفوية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الحظ يرافقك ويفسح أمامك المجال للنشاطات المهنية أو التجارية أو المالية أو لسفر تغير فيه حياتك، فأنت متحمس للجديد والجو حولك مناسب وداعم والعروض حولك كثيرة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لاحظ أن علاقاتك بالآخرين أفضل فهم يساعدونك ولو بالمدح أو بالمساعدات المالية، فأنت ترتاح لخيارات وتصرفات من حولك فهم يقدرون مواهبك ويفرحون معك للتغييرات.