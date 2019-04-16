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طفل يطلق النار على شقيقته الصغيرة

| وكالات

الأربعاء, 17-04-2019

لقيت طفلة صغيرة، عمرها 6 سنوات، حتفها عندما أطلق أخوها الأصغر النار عليها عن طريق الخطأ، أمام منزل العائلة الواقع في مدينة دالاس، في ولاية جورجيا الأميركية.
وجرت الحادثة الرهيبة بينما كان الصغيران ينتظران أمهما في السيارة، إذ عثر الأخ (4 سنوات) على مسدس ملقم، وأطلق بالخطأ النار على أخته، ميلي درو كيلي، برصاصة استقرت في رأسها.
وأكد المحققون أن الأخ الأصغر عثر على المسدس في الجيب الأمامي داخل السيارة. كما ذكرت مصادر محلية أنه جرى إسعاف ميلي إثر تعرضها لإصابة خطرة في الرأس، لتفارق الحياة بعد يومين من وصولها المستشفى.

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