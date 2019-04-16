الاستحمام بالمياه الساخنة يؤثر في القلب

أوصى الطبيب الروسي فاسيلي فرولوف بعدم الاستحمام بالمياه الساخنة أكثر من 5 دقائق، لأن ذلك قد يؤثر في الأوعية الدموية والقلب.

وأكد أنه لا ينصح بالاستحمام بالمياه الساخنة، التي تصل درجة حرارتها إلى 40 درجة مئوية، أكثر من 5 دقائق، وفي 15 دقيقة في مياه تصل درجة حرارتها إلى 35 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الاستحمام لفترة طويلة يسرع عملية ترهل البشرة. كما أن الاستخدام المتكرر لإسفنجة الاستحمام يؤثر سلباً في الجلد، لأنه يسبب جروحاً مجهرية، الأمر الذي قد يسبب جفاف الجلد وتطور الأمراض الجلدية.

وأكد الحاجة إلى استخدام الإسفنجة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً. ويكفي في باقي الأيام استخدام جل الاستحمام، لافتاً إلى ضرورة استخدام المواد الطبيعية للبشرة الجافة والدهنية.

وأكد أن غسل الرأس كثيراً يلحق الضرر، وإن لم يكن الشعر دهنياً، فإنه يحتاج إلى الغسيل مرتين في الأسبوع، مشيراً إلى أن الغسيل اليومي للشعر يجفف البشرة ويسبب المشاكل.

وشدد على ضرورة تجفيف البشرة جيداً بعد الاستحمام، وخاصة بين أصابع القدم للوقاية من الفطريات.