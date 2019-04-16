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شاب يطلب يد حبيبته تحت الماء

| وكالات

الأربعاء, 17-04-2019

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر رومانسية شاب أسترالي، طلب يد حبيبته للزواج بطريقة مميزة.
ويظهر في الفيديو كيف كان الشاب، جوش تومبسون، يسبح مع حبيبته ومجموعة من الغطاسين تحت الماء بالقرب من حيد مرجاني جميل، ليستدعي الفتاة ويريها ورقة كتب عليها «هل تقبلين الزواج بي؟»، ويقدم لها خاتم الخطبة، فما كان من الفتاة إلا أن ارتدت الخاتم، وسارعت لتقبيل الشاب تعبيراً عن فرحها.
وقال: «كنت أخطط للتقدم وطلب يد حبيبتي للزواج العام المقبل، لكنني تشجعت وقررت أن أفاجئها بطلبي بطريقة رومانسية في يوم عيد ميلادها، لذا أقنعتها بالذهاب معي في هذه الرحلة البحرية، التي كانت من أسعد الرحلات في حياتي».

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