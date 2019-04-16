انطلاق مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة يوم الثلاثاء المقبل

أطلقت المؤسسة العامة للسينما البرنامج العام لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في دورته السادسة التي تعقد بين 23 نيسان ولغاية 28 منه، خلال مؤتمر صحفي حضره مدير المؤسسة مراد شاهين ومخرج حفلي الافتتاح والاختتام مأمون الخطيب.

وتتضمن هذه الدورة مسابقتين، الأولى مسابقة أفلام دعم سينما الشباب، والثانية مسابقة الأفلام القصيرة الاحترافية.

ويترأس لجنة أفلام دعم سينما الشباب المخرج نجدة أنزور وعضوية كل من الدكتور سمير جبر والفنانة رنا جمول والناقد السينمائي علي العقباني.

أما مسابقة الأفلام العربية الاحترافية القصيرة فسيكون في رئاستها المخرج جود سعيد وفي عضويتها كل من الممثلة اللبنانية دارين حمزة والفنانة التونسية فاطمة ناصر.

وسيتم تكريم عدد من المبدعين السينمائيين وهم ديمة قندلفت وعدنان سلوم وبسام لطفي ومحسن غازي «سورية» وسمية الخشاب وفاروق صبري «مصر» وكارمن لبس «لبنان» وعايدة شليفر «العراق».