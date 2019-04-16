شؤون محلية

توما لـ«الوطن»: تأهيل مجموعات التوليد لاستقبال الصيف لن يصحبه تقنين قسري

| قصي أحمد المحمد

الأربعاء, 17-04-2019

أكّد معاون وزير الكهرباء إلياس توما لـ«الوطن» أنه لن يوجد تقنين قسري ضمن الكميات المتاحة حالياً من الغاز والفيول وبشكل خاص خلال تحضيرات الوزارة لإعادة تأهيل مجموعات التوليد لاستقبال فصل الصيف، لافتاً إلى أن الوزارة حالياً موفر لديها نحو 13 مليون متر مكعب من الغاز، إضافة إلى 2500 طن من الفيول وهي تؤمن تغذية ضمن هذه الكميات.
وبيّن توما أنه خلال التحضيرات التي يتم إجراؤها لاستقبال فصل الصيف هذا العام تتم إعادة إصلاح وتأهيل مجموعات التوليد التي عملت خلال الشتاء بالتناوب وذلك وفقاً لكميات الغاز والفيول المتاحة حالياً.
وأشار إلى أن عمليات الإصلاح التي تم إجراؤها خلال الفترة الماضية كانت على المحطات المتوقفة نتيجة نقض الغاز والفيول، موضحاً أن هناك عدداً من مجموعات التوليد جاهزة للعمل حالياً ويمكن تشغيلها في حال الاضطرار لتأهيل أي مجموعة تعمل، تجنباً لحدوث أي تخفيض من كميات الكهرباء المنتجة.

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