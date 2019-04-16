اقتصاد

البنزين في أكشاك السويداء !

| عبير صيموعة

الأربعاء, 17-04-2019

صرّح مدير فرع محروقات السويداء خالد طيفور لـ«الوطن» بأنه: «نعم لدينا أزمة بنزين سببها قلة عدد الطلبات الواردة إلى المحافظة بسبب انعدام التوريدات يومياً التي تعود أسبابها إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على سورية حيث لم تتجاوز عدد الطلبات الواصلة إلى المحافظة خمسة طلبات فقط من البنزين و3 طلبات من المازوت»، مؤكداً أن هناك وعوداً خلال أيام قليلة قادمة بانفراج على مستوى المحافظة علماً أن الدولة قامت باستيراد بنزين أوكتان 95 لكن لم يصل إلى محطات السويداء أي صهريج منها.
هذا وأدى انخفاض الكميات الواصلة من المادة إلى تنشيط السوق السوداء لمادة البنزين في المحافظة وخاصة خلال الأيام الثلاثة الماضية حيث كانت على الأرصفة وفي الأكشاك بما يزيد على 600 ليرة للتر الواحد.

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