150 ليرة تكلفة نقل لتر بنزين الأوكتان 95 !

يتساءل الشارع السوري عن كيفية تأمين بنزين أوكتان 95 في محطتين بدمشق، من الأمس، وبيع السعر بـ600 ليرة سورية، بما يزيد عن سعره في لبنان بأكثر من 25 بالمئة.

«الوطن» حملت هذه التساؤلات إلى مسؤول حكومي (طلب عدم ذكر اسمه) مطلع على شؤون النفط، ليبين أنه يتم استيراد البنزين أوكتان 95 يومياً عن طريق البر، من لبنان من دون أن يكون له تأثير على الكميات التي تستورد بشكل مستمر للبنزين العادي عبر البرّ، بمعنى أن استيراد الأوكتان 95 ليس على حساب البنزين العادي، مؤكداً أن هذا الموضوع متابع على مدار الساعة من الحكومة.

وأوضح أن تأمين البنزين أوكتان 95 تقوم به الحكومة عن طريق القطاع الخاص، بسعر نحو 450 ليرة للتر الواحد، إلا أن تكاليف نقله براً إلى دمشق ترفع تكلفة اللتر إلى 600 ليرة سورية، أي إن تكلفة نقل اللتر الواحد واصل إلى محطة الوقود نحو 150 ليرة سورية.

ولفت إلى أن لجوء الحكومة لتأمين البنزين أوكتان 95 كان لتلبية جزء من الطلب على المادة، علماً بأن ما يتم تأمينه براً من البنزين العادي غير كافٍ لتلبية الطلب.

وأبدى المسؤول تفاؤله خلال الأيام القادمة، لجهة حدوث انفراجات في تأمين المشتقات، عبر إجراءات قيد البحث والتطبيق من الحكومة حالياً.