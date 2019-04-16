صباغ يترأس وفد سورية لمؤتمر برلمانيي الدول المجاورة للعراق

تشارك سورية في مؤتمر البرلمانيين، للدول المجاورة للعراق، بوفد رفيع المستوى يرأسه رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ.

ويبدأ المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين أعماله السبت القادم، على أن يغادر وفد سورية إلى بغداد غداً الخميس، ويضم في عضويته أميني السر رامي صالح وخالد العبود، إضافة إلى مراقب المجلس عاطف الزيبق، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية السورية العراقية خالد خزعل، وعدد من النواب.

وفي تصريح لـ«الوطن»، لفت صالح إلى أن الموقف السوري واضح من تركيا، معتبراً أنه في حال مشاركتها في المؤتمر «لن يتغير هذا الموقف، بل سيتم إظهاره».

وأكد صالح، حرص سورية على المشاركة في أي مناسبة برلمانية، حرصاً منها على نقل الموقف السوري الحقيقي، والتأكيد على أن هناك دولاً شريكة في العدوان على سورية.

على صعيد مواز، وخلال كلمته أمام مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والأربعين المنعقدة في القاهرة، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، أن عمال سورية وكل أبناء شعبها مستمرون في ترميم وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، مطالباً الشرفاء من أبناء الأمة العربية، بكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري.