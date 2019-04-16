الأولى

صباغ يترأس وفد سورية لمؤتمر برلمانيي الدول المجاورة للعراق

| محمد منار حميجو- وكالات

الأربعاء, 17-04-2019

تشارك سورية في مؤتمر البرلمانيين، للدول المجاورة للعراق، بوفد رفيع المستوى يرأسه رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ.
ويبدأ المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين أعماله السبت القادم، على أن يغادر وفد سورية إلى بغداد غداً الخميس، ويضم في عضويته أميني السر رامي صالح وخالد العبود، إضافة إلى مراقب المجلس عاطف الزيبق، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية السورية العراقية خالد خزعل، وعدد من النواب.
وفي تصريح لـ«الوطن»، لفت صالح إلى أن الموقف السوري واضح من تركيا، معتبراً أنه في حال مشاركتها في المؤتمر «لن يتغير هذا الموقف، بل سيتم إظهاره».
وأكد صالح، حرص سورية على المشاركة في أي مناسبة برلمانية، حرصاً منها على نقل الموقف السوري الحقيقي، والتأكيد على أن هناك دولاً شريكة في العدوان على سورية.
على صعيد مواز، وخلال كلمته أمام مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والأربعين المنعقدة في القاهرة، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، أن عمال سورية وكل أبناء شعبها مستمرون في ترميم وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، مطالباً الشرفاء من أبناء الأمة العربية، بكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 17-04-2019

إقبال كبير على البنزين الحر و150 ليرة فرق سعر لتره عن لبنان.. و«النفط» تمتنع عن الرد على «الوطن» … ولا ناقلة منذ نصف عام وفاتورة المشتقات الشهرية 200 مليون دولار

الأربعاء, 17-04-2019

سكك حديدية

الأربعاء, 17-04-2019

موسكو تطالب بحل سياسي سوري وفق 2254 ومخرجات «سوتشي» … واشنطن: سنبعد «وحدات الحماية» لإظهار التعاطف مع تركيا!

الأربعاء, 17-04-2019

ظريف بعد لقائه المعلم: نعمل على تسوية ملف «إدلب» وسأتابع الموضوع مع الأتراك

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock