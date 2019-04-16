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معدّة للتهريب عبر مرفأ اللاذقية .. «الجمارك» تضبط 900 ألف حبة كبتاغون

| عبد الهادي شباط

الأربعاء, 17-04-2019

أعلن ضابط في الجمارك عن ضبط 900 ألف حبة مخدرات «كبتاغون» في سيارة كانت متجهة لمرفأ في اللاذقية، موضحاً أن هذه العملية جاءت بناء على معلومات حصلت عليها الجمارك وبعد متابعة طويلة لمسار تحريك هذه المخدرات ورصدها.
وأوضح المصدر أنه تم إخفاء هذه الحبوب المخدرة ضمن آلة معدنية صلبة خاصة بكبس المعادن، منوهاً بأن إدارة الأمن الجنائي بدأت بتحقيقات موسعة حول هذه القضية بالتعاون مع الجمارك للاطلاع على المعلومات التي بحوزتهم لمتابعة خيوط القضية.
وأشار المصدر إلى أنه تم خلال أيام ضبط كميات كبيرة من الألبسة المهربة وقطع تبديل السيارات التي باتت تأتي في مقدمة قضايا التهريب خلال حملة الجمارك على المهربات في الأسواق المحلية منذ أكثر من شهرين.
وأكد المصدر أن حملة الجمارك مستمرة وبات الكثير من المعلومات التي حصلت عليها خلال الفترة السابقة يشكل قاعدة بيانات تؤسس عليها العديد من خطط العمل.

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