المرضى يشترون بعضها على حسابهم وبأسعار مرتفعة … النقري: 20 بالمئة نقص الأدوية السرطانية في «البيروني»

أكد مدير مشفى البيروني الجامعي إيهاب النقري أنه يوجد نقص في الأدوية السرطانية في المشفى بنسبة 20 بالمئة ما يستدعي شراء المريض الأدوية والجرعات في بعض الأحيان من الخارج والتي من الممكن أن تكون بأسعار مرتفعة بالنسبة له.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح النقري أن الآلية الوحيدة لاستجرار الأدوية تتم عبر شركة «فارمكس» للأدوية وأن المشفى ليس مسؤولاً عن تأمين أي جرعة للمريض.

ولفت النقري إلى أن هناك نقصاً في أعداد الفنيين والأخصائيين النوعيين في المشفى فمثلاً قسم الأطفال لا يوجد فيه سوى أخصائية واحدة وبالتالي لا نستطيع استقبال أكثر من 10 أطفال يومياً على الرغم من اتساعه لـ16 سريراً. وأعلن النقري عن تسجيل 9371 إصابة جديدة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن العدد تزايد عن عام 2017 بنحو 1158 حالة وبأن أكثر الحالات شيوعاً عند النساء هي سرطان الثدي وعند الرجال سرطان الرئة والبروستات.