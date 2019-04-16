برجك اليوم – الأربعاء 17 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تعاني من عدم معرفتك التعبير عن مشاعرك بسبب العصبية وهذا يضايق محيطك، فخفف من عصبيتك لأنها سبب توترك وضعفك، وكن أكثر واقعية وتفاهماً مع المحيط.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار الكوادر العملية تسبب الإشكالات، فقد تشعر أنك تعمل كثيراً من دون أن تنال مدحاً في جهودك، وقد تشعر أحياناً أنك غارق في المشاكل فأنت من يجب أن تسترجع طاقتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران محيطك يقدرك حق قدرك فناقشهم لأنك تمتلك القدرة على الإقناع وإيجاد الحلول المناسبة، فأنت تسيطر على أمورك وتتحكم في حياتك بذهنك المتقد وذكائك الحاد وسرعة بديهتك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز لا توجه ملاحظات جارحة للآخرين بلا داع وحاول أن تبحث عن السلام والهدوء، فأنت تعاني من تشوش أفكار لذلك حاول أن تسمع لنصائح أصدقائك ممن تثق بهم.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب حاول أن تظل متفائلا كما أنت لأنك تتمتع بالميزات نفسها والدعم لنهاية الشهر، فقد تهب الرياح اليوم لمصلحتك وتوفر لك أوقاتاً ممتازة ووعوداً متنوعة ومناسبات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تتضايق من مصاريف كثيرة ودخل قليل وقد تؤجل بعض المشاريع المالية، فأنا أظن أنك تدخل بشهر صعب على الصعيد المالي لأنك ستدفع أكثر مما تقبض.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تقرر الدخول بمشروع جديد أو خطوة إيجابية تأخذها تزامناً مع الفرح المهني والمالي، فأنت مملوء بالطاقة وتريد الكثير من الإنجاز وكلما كنت مشرقاً، حققت ما تريد.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تكتشف اليوم بعض الخيانات أو بعض الأشخاص غير الأكفاء وربما تخسر صديقاً، فلا تفرض أفكارك بالقوة وكن دبلوماسياً لكي لا تضخم المشاكل فأنت حزين أو قلق.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الأجواء إيجابية وأصدقاء من غير لهجتك أو غرباء عنك تتعرف عليهم ويفرحونك، وربما تسعى إلى التصالح مع أصدقاء وتمد يد المحبة إلى أهل أو أصدقاء أو أحباء.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تتعرض للانتقاد فلا تسمح للآخرين أن يقللوا من قيمة جهودك ولكن تصرف بهدوء، وقد تحس اليوم بتقلبات وتغيرات كبيرة من حولك تصرف بحكمة ووعي ولا تتهور.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أيام لإصلاح الأخطاء وتصحيح المسارات ولمواجهة نفسك بأخطاء سابقة قمت بها من دون أن تنتبه، فاغفر وسامح وتذكر أن الجهود الجماعية ستلزمك هذا الشهر فقد تأخذ طاقة إيجابية.