مراهق يجني ثروة بـ200 دولار!

نجح مراهق، لا يتعدى عمره 16 عاماً، في صناعة ثروة بعدما استثمر 150 جنيها إسترلينياً (نحو 200 دولار) في سوق العملات على الإنترنت، وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن إدوارد ريكتس طور مهاراته في التداول والتعامل في العملات من خلال مشاهدة فيديوهات ودروس على موقع «يوتيوب»، وذلك بعد أن تحداه أحد الخبراء في المجال بأن الأمر يحتاج إلى تكوين رسمي في أحد المعاهد المتخصصة. وكان الشاب يقضي ما يصل إلى 5 ساعات يومياً في مشاهدة مقاطع يوتيوب، حول كيفية جني الأموال من خلال شراء وبيع العملات العالمية عبر الإنترنت. وبعد أن نهل ما يكفي من العلم، استثمر المراهق، 150 جنيهاً إسترلينياً في سوق العملات، ليجني بذلك أرباحاً قدرت بأكثر من 60 ألف جنيه إسترليني (78 ألف دولار أميركي) في غضون 8 أشهر فقط.