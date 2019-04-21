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بسبب رومانسي تزوجا في المطار

| وكالات

الإثنين, 22-04-2019

ذكرت تقارير إعلامية أن زوجين أميركيين عقدا حفل زواجهما في مطار بولاية أوهايو الأميركية، مشيرة إلى أن «السبب رومانسي». حيث اختار الحبيبان ميشيل بيلو ورون بيترسون المطار لعقد حفل زفافهما، على اعتبار أنه المكان الذي التقيا فيه لأول مرة. وتابع «جرى تنظيم الحفل عند منطقة استلام الحقائب رقم 6 بمطار كليفلاند هوبنكز الدولي الموجود بمدينة كليفلاند الأميركية».
ولم يفرض الزوجان على ضيوفهما الالتزام بأي زي معين في حفل الزفاف. وقالت «بيلو بيترسون» أراد أن يتزوج حيث التقينا للمرة الأولى: إنه «أكثر مكان مثالي يمكن أن نتزوج فيه». وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الزوجين التقيا منذ 12 عاماً عندما طلب مدير بيلو منها الذهاب للمطار واستقبال أحد زبائن الشركة، وهو بيترسون.

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