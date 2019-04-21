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«حمار عملاق» يقترب من رقم قياسي

| وكالات

الإثنين, 22-04-2019

اقترب «ديريك» من أن يصبح أضخم حمار في العالم، بمحمية رادكليف ببريطانيا، حيث يزيد ارتفاعه قليلاً على 170 سنتيمتراً، حسبما أفادت تقارير صحفية.
ولم يتجاوز عمر «ديريك» 5 سنوات، ما يعني إمكانية نمو طوله خلال عامين، ومن ثم اقتناص لقب الأضخم في العالم، من الحمار «رومولوس» في ولاية تكساس الأميركية، الذي يبلغ ارتفاعه 172 سنتيمتراً.
ويعود أصل «ديريك» إلى نوع مميز من الحمير، يعرف باسم «جاكستوك الماموث».
وقالت مالكة المحمية تريسي غارتون: «ولد الحمار ضخماً. ولم يكتمل نموه بعد، تتوقف الحمير عن النمو عندما تبلغ من العمر 7 سنوات. لذلك لا يزال أمامه الكثير من الوقت».
وأضافت تريسي البالغة من العمر 52 عاماً: إنه «رغم حجمه، فإن ديريك عملاق لطيف»، قائلة: «ديريك ودود للغاية، إنه مثل كلب كبير، يتبعك طوال الوقت ويريد أن يكون إلى جانبك».

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