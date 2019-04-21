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رونالدو يحسم الجدل بشأن رحيله عن يوفنتوس

| وكالات

الإثنين, 22-04-2019

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل حول الأخبار المتداولة بشأن رحيله عن يوفنتوس، عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.
وتوج رونالدو بلقب الدوري الإيطالي، للمرة الأولى في تاريخه، وفي عامه الأول في إيطاليا، عقب الفوز على فيورنتينا بنتيجة 2/1.
وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، «في رأيي، قضيت موسماً جيداً في إيطاليا وتأقلمت مع الفريق بشكل رائع».
وأضاف الدون البرتغالي: «لقد فزنا بلقبي الكالتشيو والسوبر الإيطالي، وهذا ليس بالأمر السهل»، متابعاً «كانت سنة ناجحة ونحن سعداء، لا يمكننا الفوز في كل الأوقات، شعرنا أنه بإمكاننا فعل المزيد، لكن فريقاً واحداً يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا». وحول شائعات رحيله عن السيدة العجوز، أوضح رونالدو «سأبقى في يوفنتوس بنسبة 1000 بالمئة».

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