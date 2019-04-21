عبادة مع الحرفيين لنهاية 2020!

كشف مدرب الحرفيين عبادة السيد عن نيته البقاء مع فريقه حتى نهاية الموسم القادم وقيادته في المهمة الكبيرة بإعادته مجدداً للدوري الممتاز بعد أن تأكد هبوطه لدوري الأولى، وأوضح عبادة أن إدارة ناديه الحالي وعدته بدعم ورقة إعداد الفريق وتسهيل مهامه لإنجاز أمنية العودة السريعة للأضواء، وفي هذا الخصوص اعتبر المدرب أن فريقه لم يكن يستحق الهبوط وأدى مباريات جيدة في الدوري بل كان فنياً أفضل من نصف فرق الدوري! ورأى السيد أن إقرار اتحاد الكرة على اقتصار الدوري الممتاز على عشرة أندية فقط سيجعل الدوري أكثر قوة وأشد تنافساً.

وفي السطور الآتية أبرز ما قاله مدرب الحرفيين ليلة توجه فريقه إلى طرطوس للقاء الساحل.

بدأت الحكاية باتصال هاتفي من رئيس نادي الحرفيين جمال حبال وسؤالي بإتمام المرحلة المتبقية من إياب الدوري وهي 7 مباريات، وبعدما استمعت لآرائه طلبت التفكير لمدة 48 ساعة وهنا كان الدوري متوقفاً لمدة 20 يوماً.

وضعت برنامجاً كاملاً يبدأ منذ استلامي وحتى نهاية 2019- 2020 مع عقد يمتد لهذا التاريخ مع شرط جزائي، وافقت الإدارة بمجمل البرنامج وقمنا بتوقيع العقد، الأمر المهم أنه لا يوجد للاعبين استحقاقات مادية وكان هذا الأمر مريحاً لي.

ووضعنا بين قوسين عنوان للمرحلة الماضية (عدم التوفيق).

وبدأنا بالعمل وكان هناك تجاوب من اللاعبين بالفترة التحضيرية الممتدة 20 يوماً وخضنا من خلالها مباراة ودية مع الاتحاد وفزنا بهدفين وكان هنا التفاؤل للأيام القادمة، وهذا ما جرى بتحقيق أول نتيجة إيجابية لأول مباراة داخل أرضنا بالتعادل الظالم مع تشرين بهدفين لكل فريق بعد طرد حارس المرمى وكنا متقدمين بفارق هدف، لكن تبقى نتيجة ايجابية مع متصدر الدوري.

كنا نعلم أن فريق الساحل عنيد في أرضه وأغلب الفرق الكبيرة تعثرت معه، وخضنا اللقاء بغياب عدة لاعبين من حارس المرمى محمد مارديني والمدافع حسن مصطفى والمهاجم مهدي الحاج ورعد فران وخالد الجاسم للإصابة، ومع ذلك حققنا فوزاً مهماً رغم عاملي الأرض والجمهور وهدفنا في المرحلة المتبقية تقديم كرة جميلة بعيداً عن ضغوطات تحصيل النقاط.

عبادة السيد مواليد 1986

لاعب في نادي الاتحاد, حاصل على عدة بطولات أهمها, كأس الاتحاد الآسيوي 2010, كأس الجمهورية لموسم 2004- 2005، كاس الجمهورية لموسم 2006- 2007, كاس الجمهورية لموسم 2010-2011, بطولة الدوري لموسم 2004- 2005, بطولة الجزيرة بالإمارات 2011

لاعب في صفوف المنتخب الوطني.

ناشئون، شباب، أولمبي، رجال.

بدأت التدريب عام 2013 مع شباب نادي الاتحاد.

مدير أكاديمية عبادة السيد الكروية الحديثة في مدينة حلب.

عضو لجنة مدربين فرعية في محافظة حلب.

حاصل على شهادة الـC والـ B والإعداد البدني الآسيوية.