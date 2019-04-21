سورية في البطولة الإقليمية الخامسة للروبوت في الصين تشرين الثاني … النقري لـ «الوطن»: فريق سوري يتوج بكأس «Make x» في لبنان من أصل 22 فريقاً

كشف المنظم الوطني لمسابقة أولمبياد الروبوت العالمي الدكتور مهيب النقري لـ«الوطن» عن تأهل سورية إلى البطولة العالمية للروبوت وذلك بعد أن توجت بكأس المركز الأول لمسابقة «Make x» في البطولة الإقليمية الخامسة للروبوت في لبنان لتحجز مقعداً لها في المسابقة العالمية التي ستقام تشرين الثاني من العام الجاري، إضافة إلى تأهل فريق لبناني للمسابقة.

ولفت النقري إلى أن المشاركة كانت الأولى لسورية من أعمار 9 إلى 11 سنة في لبنان وحصلت على المركز الأول من أصل 22 فريقاً، علماً أن عدد الفرق المشاركة يصل إلى 167 فريقاً من مختلف المراحل العمرية والفئات للمنافسة بالمسابقة، مبيناً أن المسابقة العالمية «Make x» تقام في أكثر من دولة على مستوى العالم، علماً أن أغلب المشاركات السورية من عمر الـ 12 وما فوق، علماً أن الفريق السوري المتأهل يعود لأكاديمية (سيرا روبو).

وأكد المنظم الوطني لمسابقة أولمبياد الروبوت العالمي أن المشاركة مهمة على المستوى العالمي، ولاسيما أنها تعتبر من النوع التعليمي الإبداعي التي تعتمد على الروبوتيك والعلوم والرياضيات والفيزياء، والذي يشمل مختلف المراحل العمرية، منوها بالتركيز أيضاً على الأعمار الصغيرة من عمر الـ6 سنوات بغية لحظ تأثير هذا النوع من العلوم على الأطفال، وتبين أن النتائج مهمة وخارج التوقعات، وسط وجود قدرات سورية في هذا العمر قادرة على خوض مثل هذه التدريبات، والتعامل مع البرمجة.

ولفت النقري إلى تقديم جميع أنواع الدعم من هيئة التميز والإبداع عبر متابعة الطلاب ومشاركاتهم بغية تحقيق نتائج ملموسة على المستوى الإقليمي والعالمي، علماً أن الهيئة تعتبر الحاضنة الأساسية التي تتابع تدريب الطلاب من مختلف الفئات العمرية وتأهلهم للمسابقات، ولاسيما أن الروبوت أصبح أحد الأولومبيادات العالمية.

وعن عدد الفرق من مختلف الفئات والأعمار، بين النقري وجود 10 فرق من عمر الـ(6 إلى 8 سنوات)، و8 فرق سورية من عمر الـ( 9 لـ 11 سنة)، و3 فرق من عمر الـ(12 لـ 15 سنة)، و30 فريقاً من عمر الـ(16 لـ 18 سنة)، إضافة إلى 10 فرق في المسابقة الجامعية من عمر الـ(19 لـ 25 سنة).

ولفت النقري إلى التحضير خلال شهر آب القادم إلى مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي (الليغو)، على أن تقام البطولة المحلية في سورية خلال شهر آب القادم، لتنطلق بعدها البطولة العالمية في تشرين الثاني في هنغاريا، عبر مشاركة سورية من عمر الـ(11 سنة إلى 25 سنة)، منوها بحصول سورية على مراكز متقدمة على المستوى العالمي، علماً أن سورية ممثلة بفريق «Sawa Junior» حصلت على المركز الثالث في أولمبياد الروبوت العالمي في تايلاند العام الماضي، ما يعكس تألق الفرق السورية في المسابقات العالمية، مضيفاً إن المشاركة كانت للفئة المتوسطة وذلك من أصل 400 فريق تمثل 70 بلداً.